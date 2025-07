Karácsony bugyuta temetőzárása egy napig élt: "Szégyellem, hogy Budapesten élek!"

Karácsony Gergely főpolgármester úr mosdatja magát, szokás szerint. Pedig a főpolgármester úr alkalmassága kapcsán is tesz fel kérdéseket egy ilyen eset. A Farkasréti több, mint 10 hektár területű temető. A nyugdíjasok teljesen jogosan háborodtak fel. De a 20-25 éve a mellékkapuknál dolgozó virágosok is nagyon felháborodtak, hogy velük semmilyen egyeztetés nem történt, pedig a mellékkapuk bezárása nekik nagyon nagy érvágás. Elkezdtek egy petíciót a témában, ott a virágosoknál is elérhető, de online formában is. Hiába táncolt most vissza Karácsony főpolgármester úr, a helyiek nincsenek megnyugodva, mert velük nem volt egyeztetés. Rettegnek, mert nem tudják, hogy mi vár még rájuk. Ez egy sorozatba illik bele. Itt vannak a dugók, a lezárások, azokat sem egyeztették. Azok is csatlakozhatnak a petícióhoz, akik ezek miatt vannak felháborodva. A petícióval az emberek hangot adhatnak a fővárosi vezetéssel kapcsolatos elégedetlenségüknek.