Újra csalással, kamuprofilokkal buktak le Magyar Péterék. Ki az a Hugonnai Ajsa?

Nemrég kiszivárgott egy, a Tisza Pártnál belső használatra szánt dokumentum, amelyen aktivistajelöltjeiket listázták, és amelyből arra lehet következtetni, hogy a tiszások online hadsereget toboroznak. Volt, akit alkesznek, mást okoskodónak vagy emberileg alkalmatlannak tituláltak. A botrány kapcsán ugyanakkor arra is fény derült, hogy a Tisza aktivistáit kamuprofilok létrehozására biztatták, orosz platformokról lopott fotók felhasználásával.

Fotó: Metropol

A Mandiner munkatársainak nem is kellett sokat keresgélniük,

a több mint 200 ezer tagot számláló Talpra Magyarok! – TISZA | Közössége csoport moderátorai között számos kamuprofilra bukkantak.

Tele van fiktív moderátorokkal a Tisza Párt legnagyobb facebookos csoportja. Ráadásul úgy hírlik, a Tisza arra kéri „online közösségépítő csapatát”, hogy mindenki hozzon létre két kamuprofilt is a sajátja mellé.

Ilyen volt az egyik moderátor, Hugonnai Ajsa, akinek profilképét orosz honlapokon sikerült megtalálniuk. A lopott képes profilnak kizárólag Magyar Péterre vonatkozó bejegyzései voltak. A kamuprofilt – felhasználói azonosítója alapján – még 2024-ben hozták létre, feltehetően október 18-án.

Erre a dátumra abból lehet következtetni, hogy ekkor osztották meg azokat az év elejére visszadátumozott bejegyzéseket is, amelyek közül az első a Tisza Párt elnökének 2024. február 10-én közzétett posztját örökíti meg. Hugonnai Ajsa közösségszervező egyéni vállalkozóként tüntette fel magát, de erre az információra rákeresve semmit sem lehetett találni az interneten. A cégadatbázisok alapján pedig nincs is ilyen nevű egyéni vállalkozó hazánkban.

A leleplezett Hugonnai Ajsa profil ugyan eltűnt a Facebookról, de most megjelent az új. A kettő között az a különbség, hogy ezt a képet már láthatóan mesterséges intelligenciával hozták létre.

Az új profil

Így generált a mesterséges intelligencia

Nyilvánvalóan ez is kamuprofil, ahogy az elődje, de ugyanúgy moderátorként szerepel a csoportban, mint elődje.

Forrás: Facebook

A Mandiner ugyanakkor azt is megtudta, hogy ki áll valójában a kamuprofil mögött. A hölgyet fel is hívták, hogy megkérdezzék, valóban ő e a profil tulajdonosa, és tényleg arra tanítják-e őket a képzésen, hogy hozzanak létre álprofilokat, de az illető nem akart nyilatkozni. Pedig azt is szerették volna megtudni tőle, hogy miért nem vállalja fel saját arccal, hogy aktivista, esetleg szégyelli-e a Tiszát vagy Magyar Pétert?