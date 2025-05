Métereket zuhant az egyik kicsi lány: a gyerekek alatt esett szét a kiskocsi

Baleset vetett véget a fesztiváli hangulatnak az Egyesült Királyságban. Az egyik kisgyerekeknek szánt vidámparki játék meghibásodott, és egy 5 éves lányt megsebesített. A beülős kiskocsi levált a játék többi részéről, ennek eredményeképpen a lány több métert repült és a kemény betonon találta magát. A lány szülei teljesen megrémültek, és nyomban a közeli elsősegélyt nyújtó állomásra vitték.

A kisgyerekeknek szóló játék levált a talapzatról, a kislány több métert repült (A kép csak illusztráció) Fotó: Nagy Zoltan

A játékot még aznap megvizsgálta a biztonságért felelős bizottság, és megengedték a játékot működtető személyzetnek, hogy az továbbra is üzem alatt álljon. A szóvivő azonban azt mondja, a sérült kislány családja iránti tiszteletből a fesztivál ideje alatt kivonják a játékot a forgalomból. A vidámpark csapata tartja a kapcsolatot a családdal, és gyors felépülést kíván a kislánynak. A balesetet a rendőrség is nyomozás alá vette, a körülmények vizsgálata talán emberi mulasztást is felfedhet. A játékoknak szigorú karbantartáson kell átesniük és sok biztonsági előírásnak kell megfelelniük, éppen ezért az ilyen balesetek ritkán fordulnak elő, de mindenképpen vizsgálatra szorul az ügy - írja a The Sun.

A Metropol nemrégiben írt egy hasonló esetről, amikor egy vidámparkban eltöltött nap után egy 11 éves kislánynál súlyos egészségügyi problémát diagnosztizáltak. A kislányt csak reggeli rosszulléteket tapasztalt, a háziorvosa szerint biztos csak migrénről van szó. A hullámvasutazás után azonban a fájdalom olyan méreteket öltött, hogy a felnőttek elkezdték komolyan venni a kislány panaszait. A 11 éves lány nem sokkal ez után agydaganattal diagnosztizáltak. A tumort végül sikeresen eltávolították, a kislányra hosszú és egészséges élet vár.