„Köszönöm, jól vagyok” - még egyszer a szülőföldjére szeretne lépni a 97 éves forradalmár

Szinte a világ minden pontján élt már az 56-os forradalmár, aki a mai napig hazavágyik szülővárosába, Siklósra. Gitta József három év múlva tölti be a 100 éves kort. A huszadik század viharos tengerén hánykolódva az USA-ba sodorta a sors, azonban a szívében mindig a szülővárosa, Siklós maradt az otthona. Még ma is haza vágyik, és szinte minden évben haza is látogat.

Gitta József a 97 éves 56-os forradalmár egyetlen vágya, hogy még egyszer hazalátogathasson a szülővárosába, Siklósra / Fotó: Faludi Koppány

Haza szeretne látogatni a forradalmár

Tavaly mikor otthon voltam elbúcsúztam mindenkitől, a rokonoktól és a barátaimtól is, mert az én koromban nem tudom meddig tudom megtenni még ezt a hosszú utat. De ismét gyötörni kezdett a honvágy, és elhatároztam, hogy ismét repülőjegyet vásárolok, és haza utazom

- mondja a meghatódóan Gitta József, aki 1956-ban a siklósi tanácsháza előtt álló emlékműről a mélybe taszította a vörös csillagot.

Nem maradt más választásom, menekülnöm kellett, hiszen ezért felakasztottak volna. Feleségemmel és két kicsi gyermekemmel először Belgiumba mentünk, majd hajóval a tengeren túlra utaztunk

- emlékszik vissza a nehéz időkre József, aki először Massachusettsben élt, és bogárhátú Volkswagenek javításával kezdett foglalkozni, Európai ember lévén ismerte a népszerű kisautó minden fortélyát. Nem sokkal később megtalálta az igazi hivatását, és méheket tenyésztett. Családjával Marylandba költözött, majd végül Floridában telepedett le.

Szinte a világ minden pontján élt már az 56-os forradalmár / Fotó: Faludi Koppány

A méhek tenyésztése részévé vált az életemnek. 7000 méhcsaládot neveltem, és kitenyésztettem olyan egyedeket, melyek nem szúrnak. Sőt a méhészetből több könyvet is írtam

- meséli büszkén Joe, aki az arab országokban és Afrikában élt és tanította méhészetet.

Gitta József mozgalmas életet tudhat maga mögött és a világ számos pontján megfordult, de az igazi otthona mindig Magyarország és Siklós maradt, és rendszerváltás után nyugdíjas éveire haza is költözött. Az utóbbi évtizedet azonban az USA-ban töltötte, mivel a gyermekei ott élnek. Az ő korában már egyedül nem tud gondoskodni magáról, de ha teheti hazalátogat a szülőföldjére. 97 éves kora ellenére ismét a fejébe vette, hogy egyedül nekivág a hosszú útnak.