Karácsony kirúgta a BKV vezérigazgatóját

Frissítés: Bolla Tibort kirúgta Karácsony Gergely a botrány hatására.

Korábban írtuk:

A NAV kommandósai 2021-ben csaptak le egy bűnszervezetre, ami a BKV-ba is beépült, és a vádlottak vallomása szerint éveken keresztül milliárdokat szívott ki onnan - a tényeken alapuló hírt Soros blogja, a 444 dobta be újra, éppen most, amikor Karácsony Gergely a Tisza és Vitézy Dávidék nyomására új cégvezetőket kénytelen castingolni. Bola Tibor jelenlegi BKV vezérigazgató körül óriási a botrány, pedig újrázna.

Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója - Úgy tudni, hogy informatikai és takarítási számlákkal elkövetett adócsalásról lehet szó a BKV-nál - Fotó: Koncz Márton - Origo

Mint ismert, a pályáztatás igazi kutyakomédia, kiderült, a cégek vezetésére jelentkezők többsége helyből alkalmatlan a feladatra. Gyengébb, mint a jelenlegi DK közeli emberek, akiket a főpolgármester persze meg akar tartani. Úgy látszik, a közlekedési vállalat olyan konc, amelyen eddig nem tudtak megegyezni. Érdekesség, hogy Bolla pályázatán kívül csupán egy másik jelöltét fogadta be a bizottság, a Metropol értesülései szerint a Bolt HTX egykori vezetőjéét. Így felmerül a gyanú, hogy utóbbiért lobbyznak Bolla kínos sztoriját felemlegetve, friss információkkal kipárnázva. Ráadásul a cikket követő órákban a TISZA fővárosi frakciója felszólította Karácsony Gergelyt Bolla azonnali visszahívására és a cégvezetői pályázatokból való kizárására. A Városháza erre úgy reagált, hogy a főpolgármester azonnali igazoló jelentést kért Bolla Tibortól annak kapcsán, hogy a sajtóban megjelent cikkből mi igaz, a bűnszervezetben elkövetett adócsalásban megvádolt F. Zsolttal milyen kapcsolatban állt a BKV vezérigazgató.

A Bolla-sztori: Összejátszott Bolla a bűnszervezet vezetőjével?

A bűnszervezet vezetőjével, a „Nagymesterrel” szoros kapcsolatot ápolt Bolla Tibor, a BKV vezér, amelyet képek bizonyítanak. Közös szilveszter Balin, páros szelfi Kínában- sorolja a baloldali lap, hozzátéve, hogy egy elhagyatott Bimbó úti villa, egy kihallgatás jegyzőkönyve és a rejtélyes Hotel Metróba belepumpált 133 millió is arra utalnak, hogy a barátságnál jóval több köti össze a Nagymestert és a BKV fejét.

Bolla Tibor ugyanakkor azt állítja, hogy szimplán munkakapcsolat fűzte az elsőrendű vádlotthoz. Azt viszont egy szóval sem említette a 444.hu forrása szerint, hogy a bűnszervezet fejét, a „Nagymester” fedőnéven futó F. Zsoltot személyesen is jól ismeri. Sőt, Bolla „legjobb barátjaként” emlegették a bűnszervezet fejét.