Kutyasétáltatás közben sérült meg egy nő: a megrémült kiskedvenc nem engedte a mentőket a gazdájához

Szívszorító történetről számolt be hivatalos Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat. Történt ugyanis, hogy egy középkorú nő bokája Szekszárdon kutyasétáltatás közben súlyosan megsérült. Nem tudott lábra állni, azonban hiába próbáltak a környéken lévők azonnal segíteni rajta, a nő ijedt és aggódó kutyusa ezt nem hagyta a szemtanúknak. Gazdája fájdalmát érezve ugyanis tudta, valami nincs rendben, baj van, így rémülten próbálta védelmezni őt, nem engedett senkit a sérült gazdi közelébe.

Szívszorító történetet osztottak meg a mentők Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

A szemtanúk így végül mentőt hívtak, de szóltak nekik a rémült és ezért agresszív kutyusról is. Ezért a mentőszolgálat riasztotta a legközelebbi állatmenhelyet is, miközben a mentésirányításnak is szóltak:

Egyik mentőtiszt bajtársunk kutyákkal tapasztalt felesége is a helyszínre sietett és a sérült segítségével kennelbe zárta a rémült ebet, így bajtársaink biztonságban el tudták látni a gazdit, akit végül stabil állapotban szállíthattak kórházba. A kutyusért rövidesen megérkeztek az állatmenhely munkatársai, akik ideiglenes otthont biztosítottak a kutyának a gazdi kórházban tartózkodásának idejére

- közölték.