Koncz Zsófia: Európa legnagyobb adócsökkentési programját szeretnénk megvalósítani

A 30 év alatti édesanyák szja-mentességével kapcsolatban az államtitkár elmondta, hogy feloldják az átlagbérhez kötött korlátozást, és a kedvezményt a 2023 előtt született gyermekek esetén is biztosítani fogják. A családi adókedvezmény duplázásával együtt ez az intézkedés átlagosan havi 129 ezer forinttal segíti a harminc év alatti anyákat - tudatta. A kétgyermekesek havi 189 ezer forinttal, a háromgyermekesek havi 307 ezer forinttal több pénzhez jutnak hozzá - hangsúlyozta Koncz Zsófia. Az államtitkár kitért arra is, hogy kedden tárgyalta az Országgyűlés a csed extra elnevezésű törvényjavaslatot is, amely bizonyos foglalkozási körökben - például fodrász, kozmetikus, könyvelő, ügyvéd, előadóművész - lehetőséget biztosítana arra, hogy szülés után három hónappal kereső tevékenységet végezhessen az anya, miközben 70 százalékos mértékben megtarthatja a csedet is. Beszámolt arról is, hogy komoly bölcsődei hálózatfejlesztést indított el a kormány. Míg 2010-ben 32 500 férőhely volt, most 69 ezer van - közölte, hozzátéve: ma már minden járásban - összesen 1230 településen - van bölcsőde, a bölcsődei szakdolgozók bére pedig átlagosan ötszörösére emelkedett. Jelezte továbbá, hogy növelték a bölcsődei térítésidíj-támogatást is.