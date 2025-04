Így segíthetsz az adód 1%-ával! Mutatjuk, hogyan, kinek!

Idén is az adózó rendelkezik a személyi jövedelemadója 1+1%-ával, amiről legkésőbb május 20-ig kell nyilatkozni, függetlenül attól, hogy az SZJA-bevallás mikor készült el. Az egyik 1%-ot valamelyik egyház, a másik 1%-ot civil szervezetek, alapítványok, egyesületek támogatására ajánlhatjuk fel. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján, az eSZJA felületen gördülékenyen intézhetjük az adó 1%-os rendelkezést. Mutatjuk, hogyan és kinek a javára!

Így rendelkezhetünk az adó 1%-ával (Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció)

Adó 1% – az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadóból számítják

Idén is dönthetünk úgy, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadónk 1 százalékát felajánljuk egy regisztrált civil szervezetnek, további 1 százalékát pedig egy technikai számmal rendelkező vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, ami idén a Nemzeti Tehetség Program.

A NAV honlapján megtekinthetjük az 1+1%-os rendelkezés kedvezményezettjeinek listáját. Szerepelnek közöttük civil szervezetek, oktatási és egészségügyi intézmények alapítványai, egyesületei is. Persze, ha már tudjuk, melyik szervezetet szeretnénk támogatni, az ő honlapjukon megadott információk alapján is rendelkezhetünk. Természetesen papír alapon is intézkedhetünk, amennyiben az elektronikus megoldás nem kézenfekvő.

Fontos megjegyezni, hogy a NAV csak abban az esetben utasítja el a rendelkezést, ha valamilyen technikai hiba történik, például tévesen adjuk meg a technikai számot vagy a kedvezményezett adatait. Figyeljünk oda ezekre az apróságokra!

2026. januárjától a NAV honlapján azt is megnézhetjük majd, hogy az idén megjelölt kedvezményezett részesült-e a felajánlott összegből. Az elektronikus tárhelyünkön a NAV tájékoztat bennünket a felajánlott összeg kiutalásáról.

A NAVgovHU videója ismerteti az eSZJA 1+1%-os rendelkezés menetét. A rendelkezés módja 1:26-tól látható: