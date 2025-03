Már látjuk, mikor tér vissza a tavasz, de előtte még durván megkínoznak minket a mínuszok

Kedden derült, napos és száraz időre számíthatunk, az égen legfeljebb néhány gomolyfelhő jelenhet meg. Az északkeleti szél helyenként megélénkül. Hajnalban a hőmérséklet általában -6 és -1 fok között alakul. Délutánra 4 és 9 fok közötti maximumok várhatók.

Még a hét elején támadnak a mínuszok, de a hét közepétől visszatér a tavaszi hőmérséklet /Fotó: David Trood

Szerdán szikrázóan napos, száraz idő ígérkezik, az égen legfeljebb néhány gomolyfelhő tűnhet fel. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 9 és 12 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Csütörtökön derült, napos és száraz időre van kilátás, az égen csupán elvétve fordulhat elő néhány gomolyfelhő. Melegedés kezdődik: délután már 14-15 fok is lehet.

Pénteken Nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de csapadék még sehol sem lesz. 15-17 fok körüli igazi tavaszi időre van kilátás.

Van még egy rossz hírünk

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke) - számolt be róla a Köpönyeg.hu.