Egy Craig Hamilton Parker nevű brit férfi állítása szerint belelát a jövőbe, és szintén spirituális képességekkel rendelkező feleségével a jövő rejtelmeit kutatják nap mint nap, mialatt a természetfeletti aktivitásokat is vizsgálják és lefordítják a „hétköznapi emberek” számára. A magát csak Új Nostradamusként emlegető férfi pontosan megjósolt eseményei között találhatunk néhány igencsak érdekes jövendölést, amelyekre mások kevés esélyt adtak volna: Craig ugyanis figyelmeztette az amerikai elnököt, Donald Trumpot, hogy rá fognak lőni egy merénylet során, illetve évekkel ezelőtt bejelentette azt is, hogy 2022-ben tragikus módon elveszítjük II. Erzsébet királynőt. Most pedig Craig egy újabb jóslata vált valósággá.

Az Új Nostradamus megint beletalált /Fotó:Youtube/CraigHamilton-Parker

Mindössze 7 nappal ezelőtt a Youtube-csatornáján arról beszélt a médium, hogy egy közelgő katasztrófát lát a jövőben, amely a tengerrel és két hajóval kapcsolatos. Március 4-i videójában így fogalmazott:

Láttam egy hajót, ami bajban van, és úgy érzem, hogy egy olajszállító tartályhajó okozhatja a problémát. Összeütközött a két hajó egymással, és valamilyen szennyeződés folyt a tengerbe. Ezt láttam a legutóbbi meditációm során

– nyilatkozta Craig.

Most gyengébb idegzetű olvasóink kapaszkodjanak meg, ugyanis pontosan 7 nappal a videó megjelenése után az MV Solong konténerhajó és az MV Stena Immaculate olajszállító tartályhajó összeütközött az Északi-tengeren, és a tartályhajó két napig lángokban állt.

A járműveken tartózkodó 38 emberből 36 biztonságban elhagyta a hajót, egy ember azonban eltűnt és feltehetőleg meghalt, egy embert pedig kórházba kellett szállítani súlyos sérülésekkel. A Metro tájékoztatása szerint pedig mindkét hajóról szivárgott az üzemanyag a tengerbe…

A hajókról készült megrázó képsorokat itt tudjátok megtekinteni:

Craig is reagált a megvalósult jóslatára, az angolul jól beszélő olvasóink itt tudják megtekinteni a médium reakcióvideóját: