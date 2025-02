Zsigó Róbert: El a kezekkel a 13. havi nyugdíjtól!

Majd miután visszaadtuk az időseknek, Brüsszel kezdte el követelni, hogy töröljük el. Most pedig a Tisza kezdte ugyanazt fújni, mint Brüsszel. Magyar Péter embere a 13. havi nyugdíj eltörléséről beszél, és még gúnyosan nevetgél is ezen. Persze Magyar Péteréknél ez nem újdonság. Róla már egy ideje tudjuk, hogy lenézi az időseket, a saját tanácsadói szerint egyszerűen nem szereti őket. A Tisza, a DK, az egész balliberális oldal végül mindig ugyanahhoz a baloldali gazdaságpolitikához akar visszatérni, ami sorozatos megszorításokat hozott a nyugdíjasoknak is. Akkor még egyszer üzenjük Brüsszel régi és új embereinek, el a kezekkel a 13. havi nyugdíjtól!