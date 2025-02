78 éve indult a magyar űrkutatás: kétféleképpen is megemlékezünk róla!

Ma van a magyar űrkutatás kezdetének napja

Egészen pontosan a Magyar Honvédség rádiótechnikai fegyvernemének napja, amit először 1994-ben tartottak. Ezen a napon arra a rádiótechnikai bravúrra emlékezünk, amikor Bay Zoltán és kutatócsoportja 1947. február 6-án saját fejlesztésű radarral, a világon akkor egyedülálló eljárással mérte meg a Föld–Hold távolságot. Ezt a napot tekintik a magyar űrkutatás kezdetének.

A mai napot tekintik a magyar űrkutatás kedetének Fotó: Dima Zel

Ma van a magyar radarcsillagászat napja is

Ezt 2009-óta tartjuk, az előbbihez hasonló okokból: Bay Zoltán és munkatársai holdradarkísérletének emlékére. Történt ekkor, hogy a magyar fizikus és munkatársai 1946 januárjától, az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. laboratóriumában végeztek Hold-visszhang kísérleteket. A munka február 6-án hozott világraszóló eredményt: radarhullámokat küldtek a Holdra, és sikerült felfogniuk a visszaverődött jeleket. Ilyen módon Bay Zoltán az európai kontinensen elsőként Budapestről teremtett kapcsolatot a világűrrel. A kísérlet bebizonyította, hogy a Hold anyagi jellemzőkkel bíró tárgy, meghatározható távolságban a Földtől.

És ha már Hold, valaki ugyancsak ezen a napon golfozott rajta

Alan Shepard 53 évvel ezelőtt, február 6-án ütött el egy golflabdát a Holdon. Ő volt az első amerikai, aki az űrben járt, valamint az egyike azoknak, akik sétáltak a Holdon.

Két éve volt a hatalmas földrengés Törökországban

A 2023-as törökországi és szíriai földrengések február 6-án következtek be, és legnagyobbrészt Törökország déli és központi részén, valamint Szíria északnyugati és északi részén pusztítottak. A földrengések erősségét tekintve kettő kiemelkedik a többi közül. Az első Gaziantep városától 34 kilométerre nyugatra pattant ki, erőssége pedig 7,8 volt. Ezt a rengést több utórengés is követte, közülük a legerősebb 6,7-es erősségű volt. Több, mint 59 259-an meghaltak a földrengések során, és legalább 12 104-en megsérültek a Wikipédia szerint. A mentési munkálatokban magyarok is nagy számban részt vettek.

108 éve született az egyik leghíresebb magyar származású színésznő

Gábor Zsazsa, Golden Globe-díjas magyar származású amerikai színésznő 1917. február 6-án látta meg a napvilágot, aki később számos házasságáról és filmjéről lett híres, most pedig a róla készült szobor miatt áll a bál. Karrierje kezdetén 1932-ben Bécsben operettdarabokban lépett fel,

1936-ban szépségkirálynő választáson Miss Magyarország volt,

1941-ben pedig elköltözött az Amerikai Egyesült Államokba.

Gábor Zsazsa egyike azon magyaroknak, akik csillagot kaptak a Hollywoodi Hírességek sétányán. 2016. december 18-án hunyt el.