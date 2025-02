Szívszorító hírek érkeztek a kórházból: megszólalt Ferenc pápa az állapotáról

Az egész világ aggódva figyeli a vatikáni kórház egyik osztályát, ahol jelenleg is ápolják a 88 éves Ferenc pápát. A keresztény egyház feje 5 nappal ezelőtt feküdt be az intézménybe, miután már egy hete hörghurutban szenvedett, és nem akart javulni az állapota. Azóta már több aggasztó információ is kiderült az állapotáról, például az, hogy a Szentatya egy korábbi tüdőműtéte miatt védtelenebb a légúti betegségekkel szemben, mint más emberek, és hogy annyira legyengült most a szervezete, hogy a kezelőorvosai úgy döntöttek, hogy nem engedik haza a kórházból. Most még szomorúbb hírek érkeztek az egészségügyi intézményből, ugyanis sajtóhírek szerint a pápa és a csapata felkészült a legrosszabb forgatókönyvre is.

Ferenc pápa az elmúlt években nem örvendett tökéletes egészségügyi állapotnak /Fotó: AFP

A Mirror számolt be róla, hogy a hétvégén súlyosbodott Ferenc pápa állapota, ugyanis a hörghurutja polimikrobiális légúti fertőzést okozott a tüdejében, ami azt jelenti, hogy vírusok és baktériumok támadták meg a légzőszervét. A Vatikán ezért lemondta az egyházfő minden előre leszervezett programját, és bejelentették, hogy Ferenc pápa nem hagyhatja el a kórházat még határozatlan ideig, és most minden erejével a gyógyulására kell koncentrálnia. Nem sokkal később kiderült, hogy egy korábbi tüdőgyulladás miatt eltávolították az orvosok a pápa tüdejének egy részét, ezért gyengült a légzőszerve védekezőképessége. Bár az orvosok és az egyház bizakodó a Szentatya felépülésével kapcsolatban, maga Ferenc pápa kevésbé pozitív a hírek szerint.

A lapnak ugyanis két magas rangú katolikus vezető arról beszélt, hogy a pápa szomorúan azt mondta nekik, hogy "úgy érzi, hogy most nem biztos, hogy sikerülni fog". Utalva ezzel a felépülésre.

Az elmúlt években azonban többször is kórházba került Ferenc pápa, minden esetben légúti betegség miatt és az elmúlt hetekben kétszer is elesett gyaloglás közben, úgyhogy nem túl biztató egyelőre a helyzet, azonban a hit erejével biztosan van esély rá, hogy felépüljön az egyház feje.