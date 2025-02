"Mindenki imádta őt" - zokogta a légi katasztrófa áldozatának édesapja

Mint arról mi is beszámoltunk, elképesztő tragédia történt magyar idő szerint csütörtök hajnalban Washingtonban, amikor egy utasszállító és egy katonai helikopter ütközött eddig ismeretlen körülmények között. Összesen 67 személy volt érintett a légi katasztrófában, mind elhunytak sajnos. Az áldozatok között van többek között Spencer Lane tehetséges jégkorcsolyázó is, akinek édesapja most szólalt meg először a tragédia miatt.

Fotó: unsplash

Spenceren kívül több korábbi jégkorcsolyázó világbajnok is utazott az American Airlines járatán. Többek között Evgenia Shishkova és Vadim Naumov is. Spencer azonban mindössze 16 éves volt és a tragédia előtti pillanatokban, a gép felszállásakor még posztolt is egy utolsót. Édesapja, Douglas Lane így búcsúzott tőle:

Bárhol is volt, mindenki szerette őt. A felnőtt korcsolyázóktól a kicsikig, azoktól, akik az olimpián versenyeztek, mind imádták. Spencer a természet erejével élt. Egyszerűen nem tudtad megállítani, ha ő kitalált valamit

- közölte az összetört férfi, akinek egykori felesége, a tini anyja is gépen volt, mint közös fiuk kísérője. Ő szintén életét vesztette, írja az UNILAD.

Christine szerette az állatokat, már számolni sem tudtam, hány kutyán segített, hogy szerető otthonra találjanak. Igazi szenvedélyes anyja volt Spencernek és az ő testvérének, Milonak.

A szerencsétlenség felszállás közben történt, miután a katonai repülőgép egyenesen nekiment a gépnek. A légi katasztrófát követően épp ezért Donald Trump feltette a kérdést: miért nem tért ki a gép elől a kisgép, amint észlelte azt és az irányító torony miért nem szólt nekik időben. A nyomozás jelenleg is zajlik.