Kocsis Máté: „Kell, hogy legyen következménye az ügynek, itt, Magyarországon!”

Az egyik, bizonyos Ilaria Salis nevű vadkommunista az európai parlamenti mentelmi joga mögé bújik az igazságszolgáltatás elől, a másik kettő ma meg a bíróságon cirkuszol. Ez Jámbor András antifa kultúrköre. Legyen világos, akik most a törvényszék előtt tüntetnek, azok az erőszakot és a vérontást támogatják, és bűnözőket mentegetnek. Ha valaki véresre ver egy másik embert az utcán, az bíróság elé áll. Üzenjük a külföldi szélsőségeseknek: itt ez a szokás. Az, hogy ők rémülten el akarják kerülni a számonkérést a bíróságon, nincs rendben. Kell, hogy legyen következménye az ügynek, itt, Magyarországon! Továbbra is ragaszkodunk ahhoz, hogy a német igazságszolgáltatás adja át azokat is, akik ellen ott folyik most eljárás. Ha volt elég bátorságuk itt elkövetni a bűncselekményt, legyen bátorságuk itt vállalni a következményeket!