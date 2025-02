Csengetőfantom kergeti őrületbe a Monoron élőket - ezért zaklatja a helyieket

Csengetőfantom miatt háborognak Monoron – tudta meg a Metropol. A helyi, 30 év körüli férfi hónapok óta járja a házakat és minden portára becsenget. Van olyan család, akinél minden hónapban megjelenik a legkülönbözőbb indokokkal. A legtöbb helyi szerint a férfi ártalmatlan, de vannak olyanok, akik szerint érdemes odafigyelni rá, ugyanis szerintük az sem elképzelhetetlen, hogy az értékeket jön felmérni.

Csengetőfantom zaklatja a monoriakat / Fotó: Facebook

Hozzánk minden hónapban visszatér. Elég idegesítő

– kezdte lapunknak L. Balázs. "Elsőnek csak én voltam itthon, amikor becsöngetett valaki. Kinéztem és egy fiatal srác álldogált a kapumban. Kimentem hozzá és megkérdeztem, hogy kit keres és mit szeretne. Akkor elég halk hangon elkezdte mondani, hogy elvitte a húgát a mentő, mert cukorbeteg és szüksége lenne egy kis pénzre, hogy fel tudjon utazni Budapestre a kórházba hozzá. Hát én már akkor is furcsálltam a történetet. Közöltem vele, hogy sajnos nem tartunk itthon készpénzt, így nem tudok adni neki. Aztán bementem a házba."

Balázs meglepetésére a következő hónapban szintén visszatért a csengetőfantom.

Én voltam a legjobban meglepve, amikor a következő hónapban ismét megjelent a kapumban

– meséli Balázs.

Azt hittem, hogy ez valami vicc. Egyszerűen nem értettem, hogy mi történik. Végső soron ugyanarra ment ki a szövege, segítsek, bajban van, kellene egy kis pénz neki. Megint elküldtem, de ekkor már arra gondoltam, hogy lehet, hogy adnom kellett volna neki, hogy többet ne térjen vissza…

Amikor ismét megjelent a csengetőfantom, akkor telt be igazán Balázsnál a pohár.

"Hát rendesen összerezzenek a csengő hangjától! Mindig azt hiszem, hogy már megint visszatért a vadidegen férfi, aki zaklat minket! Azt hittem, hogy csak mi vagyunk ebben a kivételes helyzetben, de nem! Kiderült, hogy Monoron több háznál is ugyan ezt csinálja és újra és újra visszatér. Így volt ez nálunk is. Harmadszorra is visszajött, de akkor már idegesebben zavartam el. Úgy hallottam, hogy volt akit azzal a dumával próbált rászedni, hogy épp megszült a felesége vagy épp terhes ikrekkel. Mindenesetre a csengetőfantom jól teszi, ha jó messzire elkerülni a házunkat, mert már nagyon idegesít!" - zárta szavait Balázs.