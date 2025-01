Nagyszerű hírt közölt Zsigó Róbert a babaváró támogatásról, ez rengeteg embert érint

„260 ezren már igénybe vették a babavárót, a 11 millió forintos támogatás most könnyebben megkapható” – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a Facebook-oldalára csütörtökön feltöltött videóban, amelyben a babaváró támogatást érintő változásokról számolt be.

Zsigó Róbert a babaváró támogatást érintő változásokról számolt be Facebook-oldalán (Fotó: Mirkó István)

Zsigó Róbert elmondta: az új könnyítések azokra is vonatkoznak, akik már igénybe vették a babaváró támogatást. A változásokat ismertetve közölte: ha öt évig nem, de utána megérkezik a baba, újra jár a kamatmentesség. Korábban ilyen esetben kamatot kellett fizetni, mostantól már ilyenkor is lehet kérni a törlesztés hároméves felfüggesztését – tudatta. További könnyítésként említette, hogy amennyiben 2021. július 1-je előtt vették fel a babavárót, akkor 2026. július 1-jéig biztosan kamatmentes a törlesztés. Méltányossági alapon felmentést lehet kérni, ha önhibán kívül nem születik meg a gyermek. Ebben az esetben a kamatmentesség is megmaradhat – fűzte hozzá. Abban az esetben, ha a pár valamelyik tagja a kölcsön igénylését követő 5 éven túl újraházasodik és gyermeke születik, a kamatmentesség akkor is újraindul, és a 3 éves törlesztési moratórium is kérhető – tájékoztatott Zsigó Róbert. Az államtitkár megemlítette, hogy már a feleség harmincéves kora után is igényelhető a babaváró támogatás egészen a harmincötödik életév betöltéséig. A babaváró támogatást a bankoknál lehet igényelni – tájékoztatott Zsigó Róbert.