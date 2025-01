Magdeburgi merénylet: újabb halálos áldozatot követelt a támadás

A december 20-i magdeburgi merénylet egyik sérültje meghalt, így már hat halálos áldozata van a támadásnak. Az 52 éves nő a kórházban vesztette életét, rajta kívül négy másik nő és egy 9 éves kisfiú hunyt el.

Magdeburg Christmas market attack deaths rise to six https://t.co/HdcsZrrPGl — BBC News (World) (@BBCWorld) January 6, 2025

A támadásban legalább 299 ember megsérült – írja a BBC. A gázolás gyanúsítottja Taleb A., aki 2006 óta él Németországban, ahol 2016-ban kapott menedéket politikai menekültként, és orvosként dolgozott Bernburgban.

Mint azt megírtuk, a történtek a sokkon és a félelmen kívül hatalmas indulatokat is kiváltottak. Tüntetések indultak a városban, ahol azt követelik, toloncolják haza az összes migránst. Kis-Benedek József nemzetbiztonsági szakértő is kijelentette a Magyar Nemzetnek, hogy a támadás egy előre eltervezett, tudatos terrorcselekmény volt. Továbbá, hogy a helyszín kiválasztása és a támadás módja egyértelműen a tervezést bizonyítja, annak ellenére, hogy a támadás mögötti motiváció egyelőre tisztázatlan. A cselekmény azonban így is megfelel sajnos a terrorizmus definíciójának: szándékos, embereket megfélemlíteni és megsemmisíteni szándékozó cselekmény.