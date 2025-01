A Csikvándi Dolgos Asszonyok a közösségi média új sztárjai

A csikvándi Dolgos Asszonyok életfilozófiája: a humor sok bajon átsegít (Fotó: Csikvándi Dolgos Asszonyok)

Rövid internetes videókat készítenek

Jelenleg három műsoruk van, amivel a környék eseményein gyakran megfordulnak. Ahol ismerik őket, a közönség követeli, hogy az asszonyok is lépjenek színpadra. S bár leginkább az idősebb korosztály kedveli őket, úgy gondolták, hogy haladni kell a korral, és nyitnak a fiatalok felé is.

– árulja el Mónika. Sokan kacagnak a vicces TikTok videók láttán, melyekből egyre több van a Csikvándi Dolgos Asszonyok csatornáján. „Minden héten összeülünk valamelyikünknél, hogy készítsünk egy rövid videót az internetre. Az egyik tagunk a vicc- és szövegfelelős. Ő az, aki összegyűjti a régi és új poénokat, ezekből szemezgetünk ilyenkor. Mindenki keres magának olyat, ami közel áll hozzá és előadja. Olyan jó hangulatban telnek ezek az alkalmak, hogy órákon keresztül nevetünk, de van, aki még utána, otthon is folytatja a kacarászást. A családunk, férjeink támogatnak minket. Veszik a poénokat és ahol tudnak, becsatlakoznak. Például van egy olyan vicc: «Az én férjem, az én kincsem. Csak azt nem tudom, hogy hova ássam el.» Amikor az előadó hölgy férje megnézte a videót, megkérdezte: akkor jobb lesz vigyáznom?! Ők is látják, hogy milyen nagy a csapat ereje. Ráadásul az, hogy összejárunk, nevetünk, feltölti a dolgos hétköznapokat is plusz energiákkal, amiből aztán a családnak is jut.”

– veszi át a szót Edina. „Egyszer indultunk egy nyugdíjas Ki mit tud fesztiválon, Balatonfüreden. Különdíjat nyertünk, ami azzal járt, hogy felléphettünk Budapesten a Millenáris parkban. Ahogy megjelentünk ott a parkban bundabugyogóban, öregasszonyosan, dőltek az emberek a nevetéstől.”

Van a csapatban egyebek között vállalkozó, óvónő, könyvelő, anyuka, nagymama, korosztályban pedig 38 és 62 év között mozognak. A közös pont a humor és a jókedv. Azt mondják, a sikereik ellenére ugyanolyan dolgos, hétköznapi életet élnek, mint korábban.

– mondja Edina. „Ugyanaz mindenki a színpadon, mint a hétköznapokon. Csak a név és a ruha más. Sokan azt hiszik, hogy öregek vagyunk. A végén, amikor levesszük a kendőt, mindig meglepődnek és mondják: jé, maguk ilyen fiatalok! Nemrég az egyik fellépésünk után, vendégül láttak minket. Amikor indulni akartunk haza, gondoltuk, szép, csendben kilopódzunk, hiszen közben már más fellépő volt a színpadon. A közönség viszont meglátta, hogy távozni készülünk és vastapssal engedtek ki minket. Nem is tudtam, hogy kezeljem a helyzetet: szégyenkezzek, vagy kihúzzam magam?! Egyáltalán nem érezzük, hogy különbek lennénk másoknál, mi ugyanolyan egyszerű asszonyok vagyunk.”