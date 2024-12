Döntött a parlament: nem marad értelmezési mozgástér az elévüléssel kapcsolatban. Ettől függetlenül Till Tamás gyilkosa sem ússza meg, a büntetés az igazságszolgáltatás feladata. Magyarország soha nem lesz olyan ország, ahol a bűnösöket futni hagyják! – írta a közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Elfogadta az Országgyűlés a Till Tamás-gyilkossággal összefüggésben benyújtott, a Büntető törvénykönyvet módosító javaslatot. A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról címet viselő előterjesztés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel történő tárgyalására tett javaslat alapján az összevont vitára, valamint a zárószavazásra is december 17-én, kedden került sor. A módosítást végül 190 képviselő támogatta, senki sem szavazott ellene, és nem is tartózkodott senki. Heten viszont nem voltak jelen. A kormánypárti kezdeményezésű javaslatot a Till Tamás meggyilkolása, valamint a feltételezett elkövető felelősségre vonása körül kialakult elévülési jogvita indukálta.

A módosítás indoklásában úgy fogalmaztak, a törvényjavaslat célja, hogy a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény jelenleg hatályos normaszövegével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogértelmezési bizonytalanságot megszüntesse, és egyértelművé tegye azt a következetes jogalkotói akaratot, amely szerint az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmények – függetlenül attól, hogy azokat felnőttkorúak vagy fiatalkorúak követték el – soha nem évülnek el. A benyújtók leszögezték: „Egy életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető súlyos bűncselekmény – mint például a minősített emberölés esetei – esetében a zéró tolerancia elve érvényesül”.