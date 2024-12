Ma is látható, gyönyörű palotákat épített a budapesti belváros megálmodója – Galéria

Valamiért Hild József nevét kevesebben ismerik, mint Ybl Miklósét, vagy Steindl Imréjét, pedig a munkássága és a magyar nemzetre hagyományozott művészeti öröksége legalább olyan jelentős. Az V. kerületet akár róla is el lehetne nevezve, hiszen abban annyi épület köszönheti neki a létét! Sokan a klasszicista templomépítészet hazai stílusteremtőjeként tarják számon őt, ami nem csoda, hiszen tucatnyi szentély épült az országunkban a tervei alapján. Többek között az Esztergomi Bazilika, az Egri Székesegyház is az ő munkája, de a főváros olyan ikonikus épületei is az ő tervezőasztaláról kerültek ki, mint a Lloyd-palota, a budapesti Császár fürdő vagy a Deák téri evangélikus templom. Nem mellesleg az ő tervei alapján kezdték építeni a Szent István-bazilikát is, amit aztán Ybl Miklós elképzelései szerint fejeztek be.

Hild József tervezte a Lloyd-palotát, ami a Széchenyi téren kapott helyet, a kép 1896-ban készült (Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / Klösz György fényképei)

Galériánkkal a belváros és az egész ország arculatát a mai napig meghatározó művész, Hild József előtt tisztelgünk.