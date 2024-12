„Gyönyörű kétéves kisfiunk kórházba került, ahol az orvosok székrekedést diagnosztizáltak nála – de mindössze négy nappal később meghalt”

Annak a kétéves kisfiúnak a szülei, aki „szepszis okozta agysérülésben” halt meg mindössze négy nappal azután, hogy az orvosok állítólag székrekedést diagnosztizáltak nála, a mai napig válaszokra várnak, hogyan történhetett meg mindez.

Fotó: Facebook

Hudson Cole Perrins idén június 27-én halt meg – négy nappal azután, hogy aggódó apja, Greg gyomorfájdalmakkal először bevitte a wolverhamptoni New Cross Kórházba.

A „pimasz” kisgyermeknek, akinek egy hónap múlva lett volna a 3. születésnapja, összetett kórtörténete volt, beleértve a hólyag- és veseproblémákat, valamint szívproblémákat. Ennek ellenére az orvosok gyorsan megállapították, hogy székrekedése van.

Most édesanyja, Kayleigh Taundry, aki a New Crosst is működtető The Royal Wolverhampton NHS Trustnál dolgozik, válaszokat követel a kórháztól. Úgy véli, a kórházi személyzet a legnyilvánvalóbb utat választotta a székrekedés diagnosztizálására és kezelésére, még akkor is, ha azt állítja, hogy erre kevés bizonyíték volt.

„Családként csak válaszokat akarunk kapni, és nem akarjuk, hogy bármely másik családnak át kelljen élnie ugyanazt, amin mi keresztülmentünk, mert ez egyszerűen pusztító. A föld most megnyílt, és mindannyian egy fekete lyukba kerültünk, és nem akarjuk, hogy ez még egyszer megtörténjen. Egyetlen hónap múlva lett volna hároméves. Nagyon pimasz és harsány volt, de nagyon szerető is. Nagyon szerette az ölelkezést, és nagyon ragaszkodó volt. Ő volt a mi babánk.”

„Hudson szívhibával született, és hét hónapos korában szívműtéten kellett átesnie. Úgy gondoltuk, hogy ez lesz a legrosszabb akadály, amelyet le kell győznie. Végre felzárkózott, végre elkezdett fejlődni társai mellett, végre elkezdett beszélni és erre egyáltalán nem számítottunk. Még mindig nem tudjuk felfogni az elvesztését. Nem tudom szavakba önteni – gyönyörű fiú volt.”