Nemzeti konzultáció: Budapesten már mindenkinek kipostázták, hamarosan online is kitölthető lesz

Egyre többet lehet hallani a nemzeti konzultációról, mellyel kapcsolatban most olyan információk láttak napvilágot, amit eddig nem lehetett tudni. Ezek közül talán a legfontosabb, hogy hamarosan online is kitölthető lesz a kérdőív.

Egyre több helyen kézbesítették a nemzeti konzultáció kérdőíveit / Fotó: Kovács Attila

Magyarország meg tudja csinálni!

- címmel indult nemzeti konzultáció, amelyben Magyarország kormánya ezúttal gazdasági kérdésekben kéri ki az emberek véleményét. Orbán Viktor miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy minél többen töltik ki és küldik vissza a kérdőíveket, annál nagyobb felhatalmazása lesz a kormánynak a brüsszeli csatározások során.

A gazdasági növekedés alapfeltétele, hogy Magyarország gazdasági semlegességre törekedjen, és ne csatlakozzon a Brüsszel által diktált kereskedelmi hidegháborúhoz. Az új gazdaságpolitikához új eszközök szükségesek, és erről a magyar embereknek kell döntenie, nem Brüsszelnek. A nemzeti konzultáció bevált formája a demokratikus párbeszédnek. A nemzeti kormány 2010 óta eddig 13 alkalommal kérte ki így a magyar emberek véleményét jelentős politikai, gazdasági, társadalmi, gazdasági kérdésben. A mai napig következetesen képviselt bevándorláspolitika csak az egyike az ilyen jelentős és megvitatott ügyeknek.

A konzultációs kérdőívek postázása már megkezdődött. A fővárosiak mér készhez is kapták ezeket, most pedig már a vidéki kézbesítések vannak soron. Korábban kiderült, hogy az irányítószámok növekedésével halad a folyamat. Az viszont biztos, hogy december 6-ig mindenkinek kézhez kell kapnia, és december 20-ig van lehetőség azok visszaküldésére, méghozzá teljesen ingyenesen. Vitályos Eszter kormányszóvivő a legutóbbi kormányinfón elárulta, hogy még pontos időpont nincsen, de hamarosan online formában is kitölthető lesz a konzultáció.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Menczer Tamás a közösségi oldalán buzdított a nemzeti konzultáció kitöltésére. A kommunikációs igazgató hangsúlyozta, dönthetünk többek között a családi adókedvezmény megduplázásáról, a megfizethető lakhatásról és a 13. havi nyugdíj megvédéséről is. Menczer Tamás újabb részleteket osztott meg a kormány 2025-ös tervei kapcsán is.