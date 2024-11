Megbolondul az időjárás: ezeket okozza a frontsorozat

November utolsó hetében meglehetősen szokatlanul alakul az időjárás. Már most látszódik, hogy nemcsak egy frontsorozat, hanem egy melegedő időszak előtt állunk, ami rendkívül sok nehézséget hoz az arra érzékenyek számára.

Gyengülnek és egy időre megszűnnek a hajnali fagyok, napközben pedig a hűvösebb tájakon is jóval fagypont felett lesz a nappali hőmérséklet. Néhol akár még a 10 fokot is meghaladhatja a nappali maximum. Mindez nem a télre, hanem a kora tavaszra emlékeztet

– fogalmazott dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. A szakember szerint már kedden érezhető volt egy hidegfront hatása, melyet egy összetett frontsorozat követ szerdán. Még az erős, egészséges, fiatal szervezetet is megterhelheti az, ami rád vár. Most egészen biztos, hogy nem véletlenül tapasztalsz magadon panaszokat.

„Reggel és délelőtt sokfelé ködös, párás marad az idő, amit a kopásos, ízületi gondokkal küzdők jobban megéreznek. Ezt követően minimális napsütés várható, amit részben egy ciklon okoz. A déli országrészben előbb a melegfront majd a hidegfront hat, míg északon a kettős fronti panaszok jelentkeznek” – mondta a meteogyógyász, majd folytatta:

A tipikus tünetek közé tartozik a fejfájás, az ingadozó vérnyomás, a görcsös folyamatok erősödése, a mellkasi diszkomfort érzet, a szívproblémák, valamint a bizonytalanság érzet, a szédülés, a fokozott fáradékonyság sem lesz ritka.

Napokon át kitart a frontsorozat

A következő pár napot ilyen időjárás jellemzi majd, melyet a Köpönyeg előrejelzése is megerősít. Csütörtökön is sokfelé párásan, ködösen indul a reggel. Napközben egy hidegfront hatására északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, csak néhol lehetnek napos időszakok. A nap második felében egyre többfelé ered majd el az eső. Napközben a déli-délnyugati szél lehet többfelé élénk, majd estétől a Dunántúlon északira-északnyugatira fordul és helyenként meg is erősödik a légmozgás. Kora délutánra délen 10 és 14, máshol 1 és 9 fok közé melegszik a levegő, a leghidegebb Borsodban lesz.