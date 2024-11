Tragikus hirtelenséggel vesztette életét egy mindössze 27 éves édesapa, aki a haverjaival egy közös meccsnézés után lett rosszul, miközben a kocsija felé sétált. Jack Derbyshire-t a barátai a földön fekve találták meg. Azonnal megkezdték a szívmasszázst és mentőt is hívtak, a fiatal apa életét azonban nem lehetett megmenteni. Egy hároméves kislányt, Lylát és menyasszonyát, Charlottet hagyta hátra.

Édesanyja, Lianne nem akarja elhinni, mi történt a fiával, aki imádta az életet. Halála miatt megemlékezést tartanak majd kedvenc csapatának, a Manchester City-nek a meccsén, az Etihad Stadionban.

Jack-et az év elején szívproblémákkal diagnosztizálták, ami miatt Apple órát hordott. Az rögtön jelezte, ha rendellenes szívverése volt. Arra várt, hogy mesterséges defibrillátort ültessenek a szívébe. Épp ezért az édesapának fel kellett adnia kedvenc elfoglaltságát, a focit is. Nem játszhatott olyan rendszeresen, mint szokott, csak néha rúghatta a bőrt. Akkor is csak pár percre állt be, mindig azért, hogy úgy érezze, ő is részese a játéknak, írja a The Sun.