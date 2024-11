Neked nem telepítette a telefonod ezt az appot? Magyarok milliói hőköltek most hátra

Nem is olyan régen az iPhone csak egy álom volt a legtöbb magyar számára. Mostanában azonban az életszínvonal annyit javult, hogy sokan megengedhetik maguknak az amerikai csúcstelefont, amely megbízhatósága és időtállósága miatt egyre népszerűbb választás Magyarországon is. Az okostelefont használók jelentős hányadának már iPhone-ja van. Mióta azonban kijött az új iOs rendszer, a felhasználók csak arra tudnak gondolni, hogy vajon mikor lesz az EU-n belül is elérhető az Apple Intelligence.

Az iPhzone is kapott mesterséges intelligenciát

Az EU ugyanis nem engedte az Apple mesterséges intelligenciáját betörni az európai piacra, ami sok-sok magyart is elkeserített. Most azonban nem várt frissítéssel rukkolt elő az iPhone-felhasználók számára is a Google. Immáron ugyanis letölthető a Google által kifejlesztett Gemini az Apple telefonjaira is. Így tehát teljesen ingyen lehet használni az iPhone-okon a mesterséges intelligenciát, ami megdöbbentette a felhasználókat - írja a Mirror.