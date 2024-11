Itt kövesd élőben Európa legfontosabb diplomáciai csúcsát

Az amerikai elnökválasztást követően jelenleg minden szem Magyarországra szegeződik: itt tartják ugyanis azt a diplomáciai csúcsot, amely Európa jövőjét formálja majd. Orbán Viktor a Jó reggelt, Magyarország! vendégeként arról beszélt: Trump megválasztásával Amerika politikája változik meg, ehhez pedig Európának is alkalmazkodnia kell. A békepárti politikus győzelme új helyzetet szült: többek közt arról is szól a csúcs, hogy ehhez az új helyzethez miként lehet alkalmazkodni. Emellett a gazdasági versenyképesség is kiemelt téma lesz, főleg a mai, november 8-ai napon, melyet élőben lehet követni itt, illetve a miniszterelnök Facebook-oldalán is.

Érkeznek az Európai Unió állam- és kormányfői. Érkeznek az Európai Unió állam- és kormányfői. Posted by Orbán Viktor on Thursday, November 7, 2024