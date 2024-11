Donald Trumpnak üzent Mága Zoltán az elnökválasztás után

Elsöprő győzelemmel nyerte meg a november 5-én tartott amerikai elnökválasztást Donald Trump. Ugyan még (magyar idő szerint) szerda este sem teljes a szavazatok feldolgozottsága, már most 292 elektori szavazattal rendelkezik az egy ciklus kihagyása után másodjára is elnöki pozícióba kerülő Trump. (A győzelemhez a 270 szavazat is elegendő lett volna.) Az ország minden tájáról érkeznek a gratulációk. Mága Zoltán videóüzenetben fejezte ki örömét az eredménnyel kapcsolatban.

Gratulálok Donald Trump történelmi jelentőségű győzelméhez, ami nem csak az Amerikai Egyesült Államok számára, de számunkra is iránymutató lesz a következő években. Az amerikai választók is a békére szavaztak, ami reméljük, most már valóban eljön, és a fegyverek örökre elnémulnak

– mondta, posztját pedig a "Gratulálok a győzelemhez, januárban ismét találkozunk, Donald J. Trump Elnök úr!" szöveggel tette közzé Facebook-oldalán.