Andrei Mangra-ügy: az 5 legfontosabb kérdés, amire mindenki választ vár

Kit sebesített meg a szurkáló?

A fentiekből az sem egyértelmű, hogy ki szenvedte el a legsúlyosabb sérülést, azaz hogy kit késeltek meg. Andrei Mangra fejsérülését ellátták a kórházban, de őt a rendőrség utána kihallgatta, vagyis jó eséllyel nem ő lett késelés áldozata. Ha kizárjuk, hogy a késelő magát sebesítette meg, akkor marad a táncos barátja, illetve az a személy, aki a zsarolóval érkezett.



A verekedők mind Mangra barátai voltak, vagy volt közöttük alkalmi ismerős?

Az sem világos, hogy vajon Andrei Mangra mennyire ismerte a zsarolót és azt a személyt, akivel együtt érkezett. Legalább egyiküket jó eséllyel ismerhette a táncos – máskülönben miért engedte volna be őket?

Mi lesz a sztártáncos sorsa a botrány után?

Az biztos, hogy Andrei Mangra azzal együtt, hogy Szabó Zsófi oldalán a legnagyobb esélyese volt a Dancing with the Stars idei kiírásának, már nem lesz látható a produkció évadának hátralevő részében. A Borsnak dr. Berényi András ügyvéd kifejtette azt is, hogy büntetőjogilag milyen következményei lehetnek az esetnek a táncosra nézve. Minden további vélhetően majd csak a rendőrségi nyomozás lezárulta után fog kiderülni.