"30 percig nem válaszoltam a barátnőm üzenetére, elképesztő, milyen tombolásba kezdett"

Egy férfi osztotta meg azokat a megdöbbentő üzeneteket, amelyeket feldühödött barátnőjétől kapott, miután 30 percig nem válaszolt az üzenetére. A férfi a Reddit közönsége előtt tárta fel, milyen bizalmi probléma van a kapcsolatukban, miután munka közben nem reagált a barátnője üzenetére.

Fotó: Monster Ztudio / Shutterstock

A nő igazi ámokfutásba kezdett, nekitámadt a férfinak, hogy azonnal árulja el, "ki a másik nő", aki miatt "elfelejtkezett" róla. Azonnal arra gondolt, hogy ha a párja nem válaszol neki azonnal, akkor biztosan megcsalja.

A férfi megosztotta az előzményeket is: a barátnőjének bizalmi problémái vannak, ugyanis az előző kapcsolataiban folyton átverték. A férfi azonban sosem csalta meg, még a női ismerőseinek a névjegyét is törölte, hogy bebizonyítsa, meg lehet bízni benne. A telefonja háttérképe is egy tengerparti kép.

Megosztotta a Reddit közönségével a képernyőfotókat is. A nő először azt kérte számon, hogy a férfi nem közölte vele, hogy dolgozik. A férfi szabadkozik, majd emlékezteti, hogy a barátnője se szokta vele mindig közölni, amikor beért a munkahelyére. A nő tovább feszegeti a kérdést, hogy mióta is dolgozik. Mire a férfi közli, hogy már 30-40 perce benn van, a nő teljesen kiakad. Azt kérdezgeti, hogy mégis mit csinál, mire a férfi közli vele, hogy hát azt, amit a munkában szokás. A nő ekkor végképp elveszti a kontrollt, és kérdőre vonja, hogy mégis kivel beszél a párja?

"Nem hiszem el, hogy elfelejtettél nekem írni. Miért felejtetted el? Elfelejtetted, hogy létezem? Mással beszélgetsz? K.ra elfelejtettél engem! Tudtad, hogy nem akarom, hogy beöltözz a munkahelyeden, erre "elfelejtesz" írni nekem, amikor a beöltözős nap van? Elfelejtkeztél a barátnődről? Mégis ki a franccal beszélgetsz? Mit csinálsz most?" - sorolta a kérdéseket a nő.

A férfi hiába írta, hogy valóban dolgozik, a nő teljesen kiakadt és nem hitte el. A férfi ekkor fordult a Reddit közönségéhez, hogy mégis mit csináljon. A legtöbben azt tanácsolták neki, azonnal hagyja ott ezt a nőt, mert pokollá fogja tenni az életét.