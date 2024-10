Vészjósló hírek láttak napvilágot: kiderült, milyen lesz az idei tél

Az elmúlt években sorra dőltek meg nyáron a hőmérsékleti rekordok, sőt a Metropol beszámolt arról is, hogy idén április 1-jén történelmi rekord született. Ilyen korán még soha nem volt a korábbi években úgynevezett hőségnap, vagyis 30 Celsius-fok feletti hőmérséklet hazánkban. Érdekes módon ugyanakkor a telek az elmúlt években rendkívül enyhék voltak, így havat sem igazán láthattunk, csak a magasabb hegyekben. Most viszont vészjósló hírek láttak napvilágot. Jön egy igazán brutális tél?

Brutális tél jöhet idén, ilyen lehet ismét a Balaton – Fotó: Kállai Márton

A koponyeg.hu számolt be róla a minap, hogy bizony erre a 2024–2025-ös télen lehet esély. Ennek kiváltója az a bizonyos Poláris örvény, mely az északi sarkkör körül kering. Abban az esetben, ha nem elég erős, kemény hidegeket és sok havat hozhat Észak-Amerika és Európa területére is a tél. Jelenleg a Polar Vortex gyenge, nem is kicsit, hiszen 40 éve nem látott arcát mutatja. Normálisan ilyenkor az áramlat már a légkör alsó szintjeire is kiterjed októberben, ennek azonban most híján vagyunk. A gyenge áramlás nem tudja bent tartani a hideg, sarkvidéki levegőt, mely így kiterjed Európára és Észak-Amerikára is. A folyamat természetesen még változhat, de egyelőre a tél igazi télnek ígérkezik.

Ha így lesz, akkor bizony a fűtésszámlánk is sokkal magasabb lesz, sőt azoknak is érdemes beszerezni kocsijukra a téli gumit, akik mostanában csak legyintettek erre, mondván, nincsenek is havazások már a sík vidékeken. Természetesen ez az előrejelzés is változhat majd a következő hetekben, ám ha bejönnek a számítások, akkor valóban kemény lehet az idei tél.