Top 5: utoljára lépne szülőföldjére a majdnem 100 éves forradalmár, félelmetes budapesti atombunkert találtak, ezt kell tudni a hantavírusról

Egyszer már elbúcsúzott Magyarországon élő rokonaitól a 96 éves Gitta József, aki most szerette volna még egyszer látni szülővárosát és a vidéket, ahol felnőtt. Az idős forradalmár 1956-ban, Siklóson döntötte le a vörös csillagot a tanácsháza előtti emlékműről, ezért aztán menekülnie kellett: feleségével és két gyermekével a zöldhatáron keresztül Jugoszláviába, majd Belgiumba vezetett az útja. Végül az Egyesült Államokban telepedett le. József nemrég úgy döntött, hogy még egyszer haza akar látogatni és találkozni szeretne a régi barátaival, rokonaival, mert úgy érzi, ez lesz az utolsó alkalom erre. Egyedül vállalkozott a repülőútra, csak annyit kért, hogy Budapesten, a reptéren várjanak rá.

Még egyszer szeretné látni a szülővárosát a forradalmár – Fotó: Faludi Koppánny

Elhagyatott földalatti létesítményt találtak a főváros alatt. A Felfedezőként ismert urbexes egy közel 80 éves, 39 méter mélyen épített, titkos atombunkert tárt fel. A bunkerben generátorok és illemhelyek is megtalálhatóak. A Rákosi Mátyás pártfőtitkár megrendelésére készült F4 objektumot még 1951-ben kezdték építeni, de végül sohasem használták. A bunker eredetileg a Magyar Dolgozók Pártja tagjainak nyújtott volna védelmet.

Atombunkert fedeztek fel a főváros alatt – Fotó: Beküldött/A Felfedező - urbexes

Már Magyarországon is van fertőzöttje a hantavírusnak. Ez egy olyan bevérzésekkel és magas lázzal járó betegség, ami rágcsálók által terjed, és halállal is végződhet. A Metropolnak dr. Rusvai Miklós állatorvos és vírusszakértő elmondta, hogy a betegség leginkább háborús viszonyok között terjed, amikor az élelmet nem lehet teljes mértékben megvédeni a rágcsálóktól. A délszláv háború idején több eset is előfordult. A hantavírus tünetei az ingerlékenység, a magas láz, a hátfájás, ízületi fájdalom, gyomorfájás, gyengeség, kipirult arc, vörös szem és torok. A fertőzés érintheti a májat is, és elég magas, 10 százalékos a halálozási aránya.

Magyarországon igen ritka a hantavírus-megbetegedés – Fotó: PeopleImages.com - Yuri A

Pár nap leforgása alatt szinte tél lett a nyárból. Nemcsak csapadék, de komoly lehűlés is érkezett, így az alig egy hete még természetesnek tűnő 30 fok hirtelen átfordult a 10 fokos maximumba. Az apokaliptikus esőzés a jövő hét elején is velünk marad: igazi őszi, esős időre van kilátás.