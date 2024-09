Rendőrből lett szépségtanácsadó Klaudia - Egykor a határt védte, most másokat szépít a csinos exzsaru

A 30 éves csinos ex-rendőrnő tíz évig szolgált a Magyar Rendőrség hivatásos állományában, mint főhatárrendész. Bársony Klaudia először Biharkeresztesen dolgozott 5 évet, majd áthelyezték a Debreceni Nemzetközi Repülőtérre. A most Debrecenben élő lány azonban érezte, hogy nem ez az a hivatás, amire igazából vágyik.

Klaudia tíz év után döntött úgy, hogy otthagyja a rendőrséget, hogy saját álmai után menjen Fotó: Philip

Tíz év után letette az egyenruhát és a jelvényt Klaudia

Klaudia még rendőrként dolgozott, amikor elvégezte mellette az OKJ-s Szépségtanácsadó képzést, majd leszerelését követően el is indította saját egyéni vállalkozását.

A rendőrségnél töltött idő alatt jöttem rá, hogy egy kreatívabb, nőiesebb, sokoldalúbb munkára van szükségem. A rendőri munka rendkívül megterhelő mind fizikailag, mind mentálisan

„Az éjszakai, illetve hétvégi szolgálatok megnehezítették a családi élet és a munka közötti egyensúly megtartását. Éreztem, hogy váltanom kell, hogy megélhessem az álmaimat. 2023. augusztus 31-én szűnt meg a munkaviszonyom, 2024 márciusában pedig el is indítottam a vállalkozásomat" – mesélt Klaudia a nagy döntésről, ami megváltoztatta az egész életét. Hiszen az elmúlt tíz évet egyenruhában töltötte, a rendőrségnek dolgozva. A döntés azonban jónak bizonyult, legalábbis az eredmények ezt igazolják.

Klaudia sorra halmozza a sikereket szakmájában, pedig még egy éve sincs, hogy elindította vállalkozását Fotó: Olvasói fotó

Sikert sikerre halmoz a rendőrből lett szépségtanácsadó

Szabadidőmben továbbképzéseken vettem részt, ahol többszörös Európa- és magyar bajnok oktatótól tanultam. Jelenleg körülbelül 80 vendég szépül a kezeim között és folyamatosan felkeresnek újak, hogy szeretnének hozzám bekerülni. A NOTINO csapata felkeresett, hogy legyek a partnerük, emellett felkértek, hogy az egyik prémium márka nagykövete legyek

– sorolta a sikereket Klaudia, aki október 1-el Debrecen belvárosában egy másik szalonba költözik, amit a saját ízlése szerint újíthat fel és rendezhet be. Itt pedig már oktatni is fog a rendőrből lett szépségtanácsadó, szempilla építő.

A csinos ex-rendőrnő mindenkit arra buzdít, hogy merjen hallgatni a szívére és lépjen arra az útra, amiről álmodik Fotó: Olvasói fotó

„A későbbiekben egy saját márka tulajdonosa is szeretnék lenni és a szolgáltatási körömet is bővíteni tervezem, ehhez el szeretném végezni a kozmetikus szakot is" – mesélt terveiről Klaudia, akinek egyáltalán nem szokott hiányozni a rendőrségi munka. A fiatal szakember azt tanácsolja mindenkinek, aki hasonló nagy karrierváltáson gondolkodik, hogy ne hagyja, hogy a félelem vagy a bizonytalanság visszatartsa.

Ha rendőr szeretnél lenni nőként, beszélgess olyan nőkkel, akik már rendőrként dolgoznak, hogy betekintést nyerj a mindennapokba és jobban megértsd, mire számíthatsz. Ha pedig úgy érzed, hogy a kiválasztott út valóban illik hozzád, még ha ott is kell hagynod érte a jelenlegi szakmád, merj lépni és elindulni rajta

– zárta gondolatait a volt rendőr.