A jogszabályok alapján nem járt volna VIP ellátás Magyar Péter családjának

Csakhogy kiderült, valójában maga Magyar volt az, aki évekig előszeretettel kereste fel a centrumot.

A Tisza Párt elnöke nemrég, egy Facebook-kommentben azt állította, hogy a volt felesége miniszteri rangja miatt ő maga többször járt az osztályon, ahol emlékezete szerint kétszer kapott Covid-oltást és egyszer felírtak számára valamilyen gyógyszert.

Emlékezetes volt Magyar Péter zavaros válasza a Honvédkórháznál Heiter Dávid kérdésére:

Magyar Péter: „Én? Soha nem kértem VIP-ellátást.” Riporter: „Volt erre jogosultsága?” Magyar Péter: „Nem, nem volt. Hát nyilván a feleségem okán volt, igen.”

A politikus egy közösségi bejegyzésében megjegyezte azt is: néhányszor tesztelték a kórházban. Információink szerint azonban valójában Magyar Péter a világjárvány okozta eseteken kívül is kilencszer vette igénybe a részleg szolgáltatásait. A pártelnök ráadásul nemcsak magának, hanem családtagjainak is elintézte az általa exkluzívnak tartott szolgáltatásokat, rokonai pedig éltek is a lehetőségekkel. Magyar Péter nagyszülei összesen 46 src-ellátáshoz, valamint kilenc fekvőbeteg-ellátáshoz jutottak hozzá. A politikus közeli ismerőse, Sz. Róbert Gábor érdekében is fellépett és megpróbált kiemelt ellátást intézni számára – olvasható a Riposton.