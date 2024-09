Takács Péter szerint Magyar Péter csak a botrányairól és a VIP-bulikról akarja elterelni a figyelmet a kórházi hőmérőzéssel

Az utóbbi időben bezárt osztályok, szülészetek kapcsán közölte, hogy a rendszert 10,5 millió emberre tervezték, s évi 140-150 ezer születésre. Mindkét szám jelentősen csökkent. Hozzátette, a legbonyolultabb beavatkozásokat lehetőség szerint a nagyobb intézményekbe érdemes centralizálni, ahol a legjobb orvosok és a legmodernebb eszközök állnak rendelkezésre. Kitért arra is, hogy a várólistás műtétekből évente 225 ezret végeznek, ehhez mérten kell értékelni a várakozók számát.

Közölte azt is, hogy a szuperkórházat most nem tartja gazdasági realitásnak. Magyar Péter kórházjárása kapcsán azt mondta, hogy „a légtechnikával kapcsolatos hibákat” el tudják hárítani, csak erre félretettek 1,5 milliárd forintot. Hozzátette azt is, hogy 2019-ben klímaberendezésekre, illetve hálózatbővítésre 40 milliárd forintot szántak, és tizennégy kórházban kicserélték a klímát. A munka nem állt le – nyilatkozta. Szerinte nonszensz, amit a Tisza Párt elnöke művel, bolsitempó. Beszélt arról is, hogy Magyar Péter nem akarta, hogy a nagymamáját a területileg illetékes János-kórházba vigyék, és neki is írt sms-t, ami megvan a telefonjában, hogy vigyék a Honvédkórházba.

Az egyik legnagyobb problémám Magyar Péterrel, hogy ő a mindenkori helyzetével visszaél, mindig valakinek a hátán mászott felfelé, egész élete során ezt csinálta, és ezt igazolják a szánalmas, VIP-ellátást követelő sms-ei is – mondta korábban a PestiSrácok Mi kérdezünk című podcastműsorában Takács Péter egészségügyi államtitkár. Takács Péter támogatja a valóság bemutatását, de Magyart cseppet sem érdekli az, csupán a jól ismert Alinsky-, vagy inkább bolsevik módszerrel próbál indulatokat kelteni és uszítani, ami nagyon káros a betegellátásra nézve.

Ha az objektív tájékoztatás lenne a célja Magyarnak, akkor nemcsak a lerobbantabb részeket mutogatná a kórházakban, hanem azokat is, amiket már felújítottunk. A János kórházban is felfedezte, hogy az egyik műtőben nem megy a klíma, ami egy valós probléma, de azt elfelejtette elmondani, hogy a másik tizenkettőben igen. Ma, amikor minden beteg zsebében ott a mobiltelefon, az objektív tájékozódásnak semmi akadálya nincs, s én is támogatom a valóság bemutatását, de a Tisza Párt elnöke már a felvetéseiben is hazugságot állít, bolsevik módon.

Ez a fajta folyamatos negatív kommunikáció és hangulatkeltés egyszerűen elbizonytalanítja az embereket. Ezzel az embereket veszélyezteti, mert ha valaki abból kiindulva nem megy be egy magyar kórházba, hogy ott ő úgyse kap ellátást, azzal már veszélyeztetjük az ő egészségét. Esetleg addig halogatja a beavatkozást, amíg már tényleg valamilyen egészségkárosodása lesz. Ez hihetetlen mértékben kártékony, s azok a politikusok, akik az egészségügyre építik a hecckampányukat, ezt föl sem tudják fogni – tette hozzá.