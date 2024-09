Így könnyebben indul majd a suli a gyermekednek a kánikulában

Elkezdődött az új tanév és ez bizony nem csak a nebulókat érinti. A nyári szünet utáni visszaállás rengeteg buktatót rejt magában, akár kisiskolás gyerekről, akár idősebb tanulóról van szó. Ráadásul most még a hőség is rátesz egy lapáttal minderre. Van azonban néhány módszer, amivel bárki tehet azért, hogy csemetéje mihamarabb felvegye az új tanév ritmusát és még a szokatlan szeptemberi hőség se akadályozza az odafigyelést az iskolában.

Elkezdődött a tanítás, a szünidő utáni visszatérést az iskolába pedig egy kis odafigyeléssel könnyebbé lehet tenni Fotó: Max Fischer / Pexels

1. Pihenés

A megfelelő iskolai koncentrációhoz elengedhetetlen a minőségi pihenés. Vagyis ideje véget vetni az éjfélig tartó filmnézéseknek és a telefon nyomkodásának. Azért is fontos a minőségi pihenés, mert ezzel az egyszerű „trükkel” már minimum 50%-al javulhat a koncentrációkészség.

2. Időbeosztás

Nem csak a gyerekek, de a szülők életét is megkönnyíti, ha úgy edzenek rá a pörgősebb őszi napokra, hogy közös naptárt vezetnek. Így minden családtag számára követhetővé válnak az iskolai és egyéb programok. A naptár segít a szülőknek és a gyerekeknek is jobban átlátni a napirendet, és felkészülni a közelgő eseményekre és számon tartani az elintézendő dolgokat.

3. Étkezés

Az, hogy a gyerek mit eszik az iskolában, nagy mértékben a szülőn múlik. A tízórais doboz jó összeállítása jócskán hozzájárulhat a megfelelő koncentráció és egészségi állapot kialakításához. A gyerek szendvicsét érdemes teljes kiőrlésű kenyérből készíteni, ami lassabban emeli meg a vércukorszintet, és hosszabb időre biztosít energiát, ráadásul az emésztésnek is jobb, mint a fehér kenyér. A felvágott legyen adalékanyag-mentes, mert az egészségesebb és tovább is áll el. Legyen benne zöldség, ami értékes vitaminokkal és ásványi anyagokkal látja el a szervezetet, uzsonnára pedig ajánlott gyümölcsöt pakolni, mert segít fenntartani a vércukorszintet a délutáni órákban. Ebben a szeptember eleji kánikulában különösen nem mindegy a folyadékpótlás kérdése, pláne tanulás közben. A víz a legjobb választás, de gyümölcslé vagy tea is megfelel, ha nem túl édes. A rendszeres folyadékbevitel a hidratáltság megőrzése mellett a koncentráció fenntartásában is segít.