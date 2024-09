Árvíz: Szentkirályi Alexandra fontos dolgot kért Magyar Pétertől

Szentkirályi Alexandra megdöbbenten tapasztalta, hogy Magyar Péter még a természeti katasztrófák idején is csak azzal van elfoglalva, hogy növelje a népszerűségét. A fővárosi Fidesz–KDNP új frakcióvezetője ezért egy videót tett közzé, amiben arra kéri a baloldal legújabb üdvöskéjét, hogy legalább az árvíz idejére álljon le a politikai haszonszerzéssel.

Szentkirályi Alexandra, aki maga is aktívan részt vesz az árvíz elleni védekezésben, arra kérte Magyar Pétert, hogy az árvíz idejére álljon le a politikai haszonszerzéssel

Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

Péter, arra kérlek, hogy ne használd az árvízvédelmet a politikai haszonszerzésed következő epizódjaként!

– indította a videóját Szentkirályi, aki azzal folytatta, hogy nyilván Magyar Péternek is feltűnt, hogy mindenki a gátakon van, akiknek ott dolguk van, sőt, még több ezer önkéntes is segíti a védekezést. Szerinte a vízügy és katasztrófavédelem szakemberei, a tűzoltók, a rendőrök, a katonák és az önkéntesek is mind együtt dolgoznak.

Pont őket támadod azzal, hogy azt a látszatot kelted, mintha gond lenne a védekezéssel

– jelentette ki a frakcióvezető, majd több kérdést is intézett a baloldali politikushoz:

Szerinted hogy kerültek a töltésekre a zsákok?

Ki vitte oda a sok ezer köbméter töltőhomokot?

Ki biztosítja a védműveken dolgozó munkagépeket?

Árvíz idején hangulatkeltés helyett együttműködésre van szükség

Szentkirályi Alexandra arra kérte még Magyar Pétert, hogy ne támadja azokat az embereket, akik éjjel-nappal a gátakon dolgoznak, valamint ne ássa alá a védekezésbe vetett hitét az embereknek.

Most annak van itt az ideje, hogy politikai hangulatkeltés helyett mind együtt dolgozzunk az árvíz ellen!

– hívta fel Magyar Péter figyelmét Szentkirályi Alexandra.

Ingyenes tömegközlekedést

A frakcióvezető Karácsony Gergely főpolgármesterhez is fontos kéréssel fordult. Szentkirályi szerint azzal, hogy az elmúlt évtized legnagyobb árvize miatt le kellett zárni a rakpartot, a budapesti közlekedés sokkal nehezebb lett. A politikus szerint az lenne a megoldás, ha Karácsony Gergelyék a rakpartok lezárása idejére ingyenesen használhatóvá tennék a BKK járatait, ezzel is ösztönözve az autósokat arra, hogy a kocsijuk helyett a tömegközlekedést válasszák.

Szentkirályi Alexandra teljes videóját ITT tudod megtekinteni.