Most jött! Megcsapott az áram egy 15 évest Berettyóújfalun, vonatok tetején ugráltak a tinik

Felmászott egy tehervonat tetejére, majd áramütés ért egy 15 éves fiút a berettyóújfalui vasútállomáson vasárnap – értesült a Hajdú Online.

Fotó: Máthé Zoltán

Augusztus 18-án vasárnap négy fiatal utazási szándékkal érkezett az esti órákban Berettyóújfalu vasútállomásra, de lekésték a vonatukat. Ezt követően a tiltó táblák ellenére üzemi területére léptek, majd az áramütésre figyelmeztető, tiltó jelzések figyelembevétele nélkül a teherkocsik tetejére is felmásztak, azokról ugráltak. Az egyik 15 éves fiú ugrás közben olyan közel került a felsővezetékhez, hogy áramütés érte, melynek következtében lezuhant a kocsi tetejéről. A mentőket társai értesítették, életveszélyes sérülésekkel a helyi kórházba, majd a nagyfokú égési sérülései miatt további ellátásra egy másik egészségügyi intézménybe szállították – közölte a MÁV a portál megkeresésére.

A MÁV felhívja a figyelmet arra, hogy a felelőtlen viselkedés idén már egy fiatal életét követelte, erről a vasúttársaság akkor közleményt is adott ki, melynek üzenete most is helytálló:

Szigorúan tilos a járművek alá menni, alattuk átbújni, illetve azok tetejére felmászni!

Már önmagában az 5-6 méter magas jármű tetejéről való lecsúszás is súlyos sérüléseket okozhat, vagy akár halálos következménnyel is járhat. A villamos felsővezeték megközelítése is életveszélyes, 2 méteres távolságon belül halálos áramütést is okozhat. A felsővezeték, illetve a felsővezeték-hálózat más részeinek (oszlopok, kapcsolók) érintése életveszélyes.