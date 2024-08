„Megállt a szívem az ijedtségtől!” - több emeletnyi magasban, körhintán ragadtak fent a fiatalok Pilisvörösváron - fotó

Percekig a levegőbe lógtak azok a fiatalok, akik vasárnap (08.18.) úgy döntöttek, hogy kilátogatnak Pilisvörösváron a helyi búcsúba és felszállnak a nagy, libegős körhintára. A Metropol információi szerint a játékra az esemény során többen is felültek, ám az egyik pillanatban hirtelen elment az áram és megállt a hinta, emiatt az épp benne ülő fiatalok több emeletnyi magasan fent ragadtak.

A magasban ragadtak a fiatalok, de nem estek pánikba Fotó: olvasói

Nagyon váratlanul történt a dolog, egyszer csak elment az áram és megállt a körhinta

– kezdte lapunknak egy helyi lakos, K. László.

Rengetegen siettek a nagy körhintához, mert látták, hogy abban még ülnek, és fent ragadtak a magasban. Sajnos, sokan már rémeket látunk, nekem is hirtelen megállt a szívem az ijedségtől, mert rögtön a várpalotai körhintabaleset jutott mindenkinek az eszébe.

A helyiek szerint nagyjából negyed órát vártak fent a 20 év körüli fiatalok.

A fiatalok nem estek pánikba, jól kezelték a dolgot. Maximum meglepődhettek egy pillanatra, de ezután fentről nézelődtek és türelmesen, ügyesen vártak

– folytatta a férfi.

Körülbelül tizenöt percet lehettek fent, addigra megoldották a problémát, lehozták őket és folytatódott a Vörösvári Napok tovább

– zárta szavait a Metropolnak a szemtanú.

Ültek és várták, hogy lehozzák őket Fotó: olvasói

A nézelődő tömeg azonnal le is fényképezte a fiatalokkal megállt körhintát, amit a közösségi oldalukra is felraktak. A hozzászólok között megjelent az egyik fiatal édesanyja is, aki megnyugtatott mindenkit, hogy jól vannak a fiatalok. Azt írta:

Gyerekem maradt fenn a tetején, de élvezte. Gond nélkül visszaadták a pénzt. Sőt, ment még egy kört vele

- írta.

Lapunk felkereste az önkormányzatot is az áramkimaradás miatt, válaszukkal később frissítjük a cikkünket.