Ennek a 2 csillagjegynek torokszorító napot tartogat a Jupiter fényszöge

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma valószínűleg nem találja a helyét. Pedig higgye el, nincs oka a szomorkodásra. Sőt, mostantól az anyagi helyzetében várhatóak biztató változások. Szóval próbáljon visszatérni a jól megszokott optimizmusához!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ön is tudja, hogy türelmesnek kellene lennie, de ez most nem megy igazán könnyen. Pedig csak úgy érhet el bármit a többieknél, ha kellő nyitottsággal, figyelemmel közelít feléjük. Egy picit szellőztesse ki a fejét napközben, mert ha most dolgoznia kell, akkor sok lehet a stressz.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

El kell fogadnia, hogy szerdán egyszerűen nem tud előre tervezni. Bármit gondol ki magának, valami mindig közbeszól. A Merkúr hátrál, ez érezteti hatását. Fölösleges rajta bosszankodni, inkább vegye elő a rugalmas hozzáállását. Ha ezt dobta az élet, erre van szüksége.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Türelemre nagy szüksége lenne, könnyen felkaphatja most apróságokon is a vizet. Semmi sem érhet annyit, hogy bosszankodjon rajta egész nap. Jót tenne önnek most egy kis egyedüllét. Ha lehetséges, mindenképp szánjon időt magára!