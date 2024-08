Döbbenetes: így melegszik az idő szeptember elején, a hónap végén ez várható

Noha a hétvégén, egészen pontosan vasárnap ránk köszönt a naptári ősz, azért még bőven nem kell előásni a széldzsekiket és esőkabátokat, vagy esernyőket. Sőt, a várható időjárást figyelve legjobb, ha egyáltalán nem is bolygatjuk a ruhatárunkat, ugyanis a szeptember eleje picit belefeledkezik majd a nyárba.

Még szeptemberben is kitart a napsütéses időjárás, de meg vannak számlálva az idei nyár napjai. Fotó: Pixabay / Pexels

A hónap utolsó napján, azaz augusztus 31-én, szombaton napos, száraz idő ígérkezik. Jó hír, hogy az északnyugati tájak kivételével mindenütt jó esély van a kánikula enyhülésére, amit az élénk északkeleti szélnek köszönhetünk majd meg. A nyár utolsó napján a koponyeg.hu előrejelzése szerint a hőmérsékleti maximumok 35 fok környékén alakulnak majd. Az ősz első napján, vasárnap még melegszik is az idő, 36 fokig szaladhat fel a hőmérő higanyszála. Napos és száraz időre készülhetünk kevés gomolyfelhővel az égen. Rossz hír a diákoknak, hogy a nyárias meleg kitart majd az első tanítási napokban is, vagyis az időjárás nem lesz partner abban, hogy megkönnyítse a tanévkezdést és az iskolapadba való visszarázódást.

Nyárias idővel folytatódik a szeptember is, de aztán elkezd majd lassan hűlni a levegő. Fotó: Accuweather.com

A jövő hét első napjaiban, azaz hétfőn és kedden is a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék kialakulásának csak minimális az esélye és a szél is mindössze az északnyugati tájakon élénkül majd meg. Igazi nyárutó várható tehát szeptember elején, ráadásul a nemhogy mérséklődne, még valamelyest fokozódik is majd a hőség: a hétfőn tapasztalható 34-36 fok után kedden már akár 37-38 fokig is felkúszik majd a hőmérők higanyszála a legmelegebb órákban. A meteorológiai előrejelzések szerint most úgy néz ki, hogy várhatóan csak a jövő hét végéhez közelítve kap majd észbe az időjárás és az accuweather.com hosszútávú előrejelzése szerint akkor jönnek majd a kora őszies, 28-30 fok közötti nappali maximumérték. Még szeptember közepén is 25 fok körüli kellemes idő várható és csak szeptember vége felé csökkenhet a napi maximum 20 fok alá.