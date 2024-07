Nem hiszi el, mit dobált a szájába a rendőrök előtt egy szombathelyi férfi – kis híján belehalt

Igencsak szürreális esetnek lehettek tanúi pénteken (július 12.) az emberek egy szombathelyi buszmegállóban. Egy férfi ugyanis először jól láthatóan zavartan őgyelgett a helyi vasútállomás közelében lévő buszmegállónál, ami önmagában is furcsa, de közel sem annyira, mint az, amit ezután tett.

A hogy meglátta a zsarukat, a férfi vadul nyelte a pénzérméket Fotó: Pexels/Illusztráció

Úgy tudni ugyanis, hogy két rendőr jelent meg a megállóban, és bár a férfihez nem is szóltak, az meghökkentő dolgot tett: a 112 Press szerint ugyanis amint a zsarukat meglátta, fogta magát, és mintha csak egy automatába dobálná, elkezdte a szájába hajigálni a nála lévő aprópénzt. A lap úgy tudja, hogy az érméket annak rendje és módja szerint le is nyelte a meglepett járőrök és járókelők szeme láttára, méghozzá egymás után többet is. Döbbenetes mutatványa viszont nem tartott sokáig: pár érme után ugyanis az egyik pénz megakadt a torkán és fulladozni kezdett.

A rendőrök azonnal szolgálatba helyezték magukat, és egyikük abban a pillanatban a férfihez ugrott, majd a Hemlich-féle műfogást alkalmazva próbálta meg eltávolítani a kis híján végzetes aprót. A rendőr gyorsaságának és rátermettségének köszönhetően szerencsére nem történt tragédia: információink szerint a férfi felköhögte a pénzérmét, így megmentették az életét.

Egyelőre azonban nem tudni, hogy mi vitte rá a férfit a nem mindennapi cselekedetre: a helyiek közül többen is arra tippelnek, hogy a rendőrök ártatlan látványa riasztotta meg a férfit, míg mások szerint a furcsa mutatvány nem más, mint öngyilkossági kísérlet volt. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik válaszukig türelmünket kérték. Válaszuk esetén cikkünket frissítjük.