Újabb szakaszához ért a 4–6-os felújítása: mától itt nem jár a villamos

Itt nem jár mától a 4-6-os

Július 25-től, csütörtöktől augusztus 4-ig, vasárnapig a Széll Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között nem jár majd a 4–6-os villamos. Ezen a szakaszon pótlóbusszal közlekedhetnek majd az utasok. A BKK tájékoztatása szerint július 25. és augusztus 4. között

a 4-es és a 6-os villamos Újbuda-központ, illetve a Móricz Zsigmond körtér és a Jászai Mari tér között közlekedik,

a Széll Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között a 4–6-os pótlóbusszal lehet utazni,

a pótlóbuszok a Széll Kálmán tér felé a Margitszigetnél nem állnak meg,

a 91-es, a 191-es és a 291-es autóbuszokra a Nyugati pályaudvar M végállomáson a 4–6-os pótlóbusz felszállóhelye mögött, a körúttól messzebb eső megállóhelyen lehet felszállni.

A BKK a Széll Kálmán tér környékéről és a H5-ös HÉV-en utazóknak a belváros elérésére az M2-es metrót, Óbuda irányából a 19-es és a 41-es villamosokat ajánlja az M2-es metróra való átszállással.

A felújítás egészen augusztus elejéig tart majd Fotó: Bánkúti Sándor

Ma még lehet szavazni az év madarára

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület idén is meghirdette az Év madara szavazást. Csak úgy mint minden évben, idén is három madárfaj közül választhatjuk ki, hogy melyik legyen az Év madara 2025-ben. Szavazni a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hivatalos oldalán lehet. A szavazás 2024. július 25. 12 óráig tart.

153 éve szabadalmaztatták a vécépapírt

Méghozzá nem más, mint az amerikai Seth Wheeler, 1871. július 25-én. A tekercses kivitelt is ő jegyeztette be 1883-ban, majd a New York állambeli Albanyban alapított cége (Albany Perforated Wrapping Paper Co.) volt az első gyártó. Kezdetben csak az Egyesült Államokban ismerték, majd átterjedt Nyugat-Európára is, ahol kizárólag a tehetősek használták. A többiek mosakodtak vagy kukoricacsuhét használtak.

134 éve született az a feltaláló, akinek nevéhez fűződik a „szárazoltó”

Szilvay Kornél magyar tűzoltótiszt, a szárazoltó eljárás feltalálója 1890. július 25-én született. A szárazoltásnál az oltóanyag víz helyett por vagy hab, az eljárást és az eljárásnál használt berendezéseket találta fel.