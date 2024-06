13+1 tipp: Így itasd a kerti madarakat a hőségben

8. Macska a fedélzeten

Az itatót akár a talajra is tehetjük, de még biztonságosabb, ha körülbelül 1,5 méteres magasságba, akár egy fatuskóra tesszük. Emellett léteznek függő és ablakpárkányon is használható változatok, amelyek nagyobb biztonságot nyújtanak a macskák ellen is. Arra figyeljünk, hogy a talajszint fölé helyezett itatókat biztonságosan rögzítsük, hogy elkerüljük a feldőlés, leesés veszélyét.

9. Sűrűn kell cserélni

Itatásra legmegfelelőbb az esővíz. Fontos, hogy az itató vizét rendszeresen, naponta cseréljük. Az esti időpont a legalkalmasabb erre a célra, így a kora hajnalban kertünkbe látogató madarak már friss vizet találnak. Az utántöltéssel nemcsak az elpárolgott vizet pótoljuk, hanem meg is akadályozzuk, hogy a szúnyogok belepetézzenek az itató vizébe.

10. Figyeljünk a higiéniára!

Gondoskodnunk kell az itató tisztán tartásáról is: különösen nyáron, hetente vagy kéthetente a napi vízcserét megelőzően tisztítsuk meg a szennyeződésektől, fertőtlenítsük ki.

11. Használjuk felváltva

Ha az itató közelében több egyedet, elsősorban zöldikéket érintő madárelhullást tapasztalunk, a fertőtlenítést lehetőleg minden nap végezzük el. Ennek leghatékonyabb módja az, ha felváltva használunk két itatótálcát: az egyikben itatunk, míg a másikat napközben fertőtlenítjük. Másnap ezt a tálcát töltjük fel vízzel, míg az előző napon használt itatótálcánál végezzük el a fertőtlenítést.

12. Rakjuk ki kavicsokkal!

Ha van kerti tó a háznál, az is vonzza a madarakat, ezért fontos madárbiztos környezetet kialakítani számukra. Készítsünk sekély parti területet. Ehhez a tómedret kavicsokkal vagy kővel fedjük be, a tó partját rakjuk ki nagyobb kövekkel, így a fürdőző madarak biztonságban lehetnek.