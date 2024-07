A Hold és a Vénusz fényszöge ma ledobja az érzelematomot: igazi hullámvasútra kell ma számítani nekik

2024. július 27., Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold ma este már tovább is áll a Bikába, úgyhogy használja ki még napközben azt a plusz energiát, amit ad önnek. Most nagyon jól szót ért mindenkivel, és elsimíthat néhány konfliktust is, amiket korábbi viták okoztak.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szombaton egy stresszes helyzetben az első gondolata talán a kibúvó lehet, ami természetes reakció. Ha azonban megáll egy pillanatra, koncentrál és szembefordul a dologgal, könnyen lehet, hogy mindent a maga hasznára tud fordítani és sokkal jobban jön ki a helyzetből, mint gondolná.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma híreket kaphat, ami a pénzügyeit is érinti, de az információk nem biztos, hogy mindenben pontosak lesznek. Így mielőtt átadná magát az örömnek, vagy épp a feszültségnek, ellenőrizzen mindet még egyszer. Lehet ugyanis, hogy a végeredményt árnyalja még valami.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Hold és a Vénusz kedvező fényszöge sok érzelmet hoz, és a családi összetartozást erősíti. Önnek néha már picit túl sok is lehet mostanában az érzésekből, de ez most mégsem csap át feszültségbe, mert közben csupa jó híreket is kap minden területről.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Egy fontos szituációban figyeljen jobban önmagára. A gondolatai, szavai, gesztusai, tettei, beszélgetőpartnerében kiváltott reakciói mind-mind árulkodók lehetnek. Még ne vonjon le következtetéseket, csak figyeljen!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A mai nap az elengedés napja a csillagok állása szerint a Szűz jegyűeknek. Természetesen ez csak azokra a konfliktusokra, felesleges dolgokra vonatkozik, amik valóban feleslegessé váltak életében. Hogy mi az, az ma biztosan kiderül.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma tényleg csak az kerüljön sorra, amihez kedve van, ne ugorjon bele váratlan programokba. Próbáljon meg lazítani, és csak azzal foglalkozzon, amiben igazán kedvét leli. Ossza be megfontoltabban a szabad idejét!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szombaton sok boldogságra, vidámságra számíthat, főleg ha társaságban tölti az időt. Egy fontos tervében is áttörést érhet el, most minden sikerülhet, amit eltervez. Igazán érezheti az égiek áldását, és most tudja is értékelni a szerencséjét.