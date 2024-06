Pöfög, büdös és lassú, ám mégis milliókat érhet egy Trabant – Galéria

Bő harminc éve még a magyarországi utcakép szerves része volt a Trabant. Sok család számára a szabadságot jelképezte, hiszen mindenhová el lehetett vele jutni, még ha kicsit lassan is. Napjainkban újra fénykorukat élik a retró járművek, különösen az újszerű állapotúak, melyek alaposan fel is értékelődtek. Egy szép példány ára már szinte az új autók árával veszi fel a versenyt. Nincs ez a Tranbanttal sem másként, a népszerű használt autókat kínáló portálon a legdrágább Trabiért nem kevesebbet, mint 6 millió forintot kell fizetnie az új tulajdonosának.

Kétféle ember létezik Magyarországon. Aki hallott trabantos történeteket, és akinek volt is „Papír Jaguárja” és a saját bőrén tapasztalta meg vele az utazás örömét. Az első példány 1957. november 7-én gurult le a futószalagról Zwickauban. A Kelet-Németországban gyártott kisautót elsősorban a szocialista országokba exportálták. Neve jelentése útitárs, mely az akkoriban fellőtt első szovjet műhold, a Szputnyik–1 német megfelelőjéből származik.

Műszakilag nagyon egyszerű szerkezet volt. Karosszériája duroplast burkolatot kapott és 600 köbcentis kétütemű motor repítette a kis autót, amivel akár a 100 km/h-s sebességet is el lehetett érni

Nagyon sokáig jártam Trabanttal és szerettem. Kisújszállásról Bulgáriába és a horvát tengerpartra is eljutottunk vele

– nosztalgiázik Sándor, aki azért utólag visszagondolva bevallja, hogy minden útja a kis kocsival kalandos volt. De köszönhetően az egyszerű szerkezetnek, az árok szélén akár egy motorgenerált is el lehetett végezni rajta.

Az emlékek az idő múlásával megszépültek, és újra csodájára járnak a Trabantoknak. Bár ma már nem mindennapi közlekedési eszközként használják őket, hanem csak hobbi célra. Borsos árukkal már a nosztalgikus érzést is meg kell fizetni. Ha valaki még szeretne vásárolni magának egy papírjaguárt, akkor most érdemes, mert egy foglalkozós példányt még meg lehet kaparintani barátságosabb összegért.

