Százezret érő kincsek lapulhatnak a padláson, nem is gondolnád, mik ezek

A padlás sokszor kincseket rejt. Ott kutatva számtalan régi emlékre lehet bukkanni. Nem is gondolnánk, hogy ezeknek a retró tárgyaknak az ára az utóbbi években a csillagos égig szökött fel. Mindenkit nosztalgikus érzés fog el, ha lát egy olyan játékot, ami gyerekkorára emlékezteti, amihez megannyi szép emlék kötődőik. A retró játékok most újra reneszánszukat élik, és nem csak a gyűjtők körében. Egy-egy szépen megmaradt vagy felújított darabért már egy vagyont kérnek az eladók. Vannak játékboltok is, melyek a régi gyerekjátékokra szakosodtak, de az interneten is szinte bármi megvásárolható.

Régi nagy klasszikus volt a diavetítő. Most egy jó állapotú darabért 40 000 forintot is elkérnek – Fotó: Facebook Marketplace



Az Elzett művek klasszikus diavetítőjén több korosztály nőtt fel, rengeteg szép emlék köthető hozzá. A klasszikus játékoknak számtalan pozitív hatása van. Szakemberek támasztják alá, hogy a régi mesék nemcsak szórakoztatóak, de az élet számos területén hasznosak. Érdemes régi diavetítő és diafilmek után is kutatni, mivel a diamese a kicsik mentális fejlődésére is pozitív hatással van, és segít az érzelmi intelligencia kialakulásában is.

A múltban hasonló játékok sorakoztak a gyerekek polcain. Ha valaki szeretne egy piros holdkompot a polcára, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia. Az ára 30 000 forint körül mozog – Fotó: Facebook Marketplace



A legtöbb játék akkor még fémből készült. Volt harci jármű, ami felhúzható volt. Magától ment, és ha nekiütközött valaminek, kilőtte a rakétáját. De a zöld tank is megtalálható volt minden fiú polcán.

Gyermekkoromban még nem volt ilyen sok érdekes adás a tévében, mint manapság. A hideg téli estéken bekuckóztunk a lakásba, és nagyapámmal ilyen vetítőn néztük a meséket. A kedvencem a Sün Balázs volt. Nagyon szerettem nézni a képeket, miközben felolvasta nekem

– emlékszik vissza a negyvenes éveiben járó Szandra, aki gyermekeinek a mai napig inkább régi játékokat vásárol, mert úgy gondolja, hogy a gyerekek fejlődését elősegítik ezek.

Utánajártunk az interneten, hogy a legklasszikusabb játékokat milyen áron lehet beszerezni. A több mint 40 éves diavetítőt filmekkel együtt 40 000 forint körül árulják. De a lemezárugyárban készült targoncáért még többet, ötvenezer forintot kér a tulajdonosa.