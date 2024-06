Orbán Viktor: Soros György bírósága döntött a migrációs ügyben

Orbán Viktor szólt arról is, hogy a NATO missziót szeretne Ukrajnában, és fegyvereket fognak átadni 3 csomóponton, az utóbbi helyek célpontok lehetnek. „Az ukrán misszió azt jelenti, hogy létrehozzák ezeket a fegyverátadási pontokat. Pénzt adnak, és kiképeznek ukrán katonákat is. Magyarország ebben nem akart részt venni, és ezt a problémát meg kellett oldani. Magyarország elérte, hogy sem pénzt, sem fegyvert nem ad ehhez a misszióhoz” – tette hozzá, megjegyezve, hogy a NATO szempontjai nem előzhetik meg a magyar érdekeket.

Mindent megkaptunk, amit akartunk, cserébe mi nem fogjuk blokkolni az ukrán misszió létrehozását

– fogalmazott a kormányfő.

Ezért volt nagy jelentősége a választásoknak

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a románok és a lengyelek mennek bele a háborúba, míg a szlovákok óvatosak. A fizikai közelség megnövelni a veszélyt, és ezt érvként kell használni. A kormányfő arról is beszélt, hogy a választások is nagy szerepet játszottak abban, hogy sikerült elérni ezt az eredményt.

A háború és a béke oldalában a béke oldalán lévők nyerte, és ezt megértették Washingtonban és Brüsszelben is. Megerősítést és kötelezettséget kapott a magyar kormány a háború és a béke kérdésében

– tette hozzá a miniszterelnök.

Orbán Viktor: Az európai emberek akarata világos jelzés

A miniszterelnök elmondta, a választások idején többször beszélt arról, hogy próbálták megállítani a háborúpárti vonatot az unióban. Orbán Viktor szerint a magyar helyzetnek is jót tenne, ha az európai vezetők a béke felé mozdulnának el.

„Az történik, ha a kormányok meglátják, hogy a háborúpárti kormányok vereséget szenvednek, akkor a békéről kezdenek el gondolkozni. Az európai emberek nem akarják ezt a háborút, és minél inkább háborúpártiak lesznek az európai kormányok, akkor az emberek elfordulnak tőlük. Az európai emberek akarata világos jelzés” – mondta. „Az európai választással máris lelassítottuk a háború felé száguldó vonatot. Ha visszatér Trump, akkor nemcsak időt nyertünk, hanem megvan a békepárti együttműködés” – tette hozzá.