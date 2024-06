Rajongók zarándokhelyévé vált Michael Jackson pesti emlékfája

Michael Jackson többször is az Erzsébet téren található Kempinski Hotelben szállt meg, az előtte álló fa a hazai és külföldi rajongók zarándokhelyévé vált.

Turisták látogatása Michael Jackson emlékfájánál / Fotó: Bánkúti Sándor

Jacko háromszor járt Budapesten. Először 1994-ben, egy klip kedvéért, majd 1996-ban kétszer is visszatért, a második alkalommal tomboló sikerű koncertet adott a Népstadionban. Amikor Jackson a városban tartózkodott, rajongói szinte körbevették a hotelt, remélve, hogy egy pillantást vethetnek rá, vagy talán elcsíphetnek egy apró ajándékot, amelyet gyakran a lakosztálya ablakából dobált ki.

Michael mindig is híres volt arról, hogy nagy szeretettel és odafigyeléssel bánt rajongóival. A Kempinski Hotel előtt táborozó, éjjel-nappal a nevét skandáló tömeggel rendszeresen kommunikált, integetett nekik az ablakból.

Ezt a különleges kapcsolatot örökíti meg az emlékhely, amely a Kempinski Hotellel szemben, az Erzsébet téren, a Harmincad utca és Bécsi utca találkozásánál található.

A zarándokhellyé vált fa a hotellel szemben Fotó: Bánkúti Sándor

Jackson 2009. június 25-i halála után az emlékfa jelentősége még inkább megnőtt. Születésnapján, augusztus 29-én és halálának évfordulóján a fa igazán életre kel. A törzsét Michael képei díszítik, melyeket műanyag virágok ékesítenek. A fát gondosan ápolt virágok és mécsesek veszik körül, amelyek varázslatos hangulatot teremtenek.

Jacko háromszor járt Budapesten / Fotó: AFP

Azonban, mint minden rajongói emlékhely, ez is ki van téve az időjárás viszontagságainak és a gondozás hiányának. A képek néha leszakadnak vagy megrongálódnak, a virágokat pedig gyakran kitapossák. Ennek ellenére a rajongók kitartóan ápolják az emlékfát, folyamatosan gondoskodva arról, hogy Michael Jackson emléke továbbra is éljen Budapest szívében. A fa, amely már most a rajongók számára szent hely, továbbra is tiszteletadásul szolgál egy olyan ikon számára, aki mindig is különleges helyet foglalt el a szívükben.

Ez az emlékhely tökéletes példája annak, hogyan képes egy világsztár, mint Michael Jackson összekötni embereket és kultúrákat, és hogyan válhat egy egyszerű fa a szeretet és tisztelet szimbólumává.