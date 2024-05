Retteg a NASA: aggódnak, mit találnak a kínaiak a Hold sötét oldalán

Az ember alapvető természete a felfedezés és a hódítás. Az emberi civilizációk évezredes történelméből kiderült, hogy mindig nyughatatlanok vagyunk, és majd megöl a kíváncsiság, hogy kiderítsük: mi van az általunk ismert világ határain túl. Éppen ezért nem is meglepő, hogy mióta van lehetőségünk és felszereltségünk, folyton folyvást az eget kémleljük, mert tudni vágyjuk a nagy titkot, hogy mi van a Földön kívül. Az űrkutatás hatalmas léptékben fejlődik, éppen ezért ma már messzi-messzi csillagrendszerekbe is be tudunk kukucskálni. Azt gondolnánk, hogy ha ilyen messzire ellát az ember szeme, akkor a Föld melletti világot alaposan megismertük. A helyzet azonban az, hogy ez tévedés. Még azt sem tudjuk ugyanis, hogy mi van a Hold sötét oldalán. Nos, ez hamarosan kiderül.

Az egész világot bejárta a hír, miszerint a kínaiak felderítő űrhajót küldtek a Hold sötét oldalára, mert látni kívánják, hogy mi van ott. A céljuk az, hogy a felderítés után embereket is küldjenek oda. Ez azonban nagyon aggasztja az amerikaiakat. Dr. Alan Mendoza, a Henry Jackson Társaság ügyvezető igazgatója elmondta, hogy hamarosan nagy harcok várhatók. Nem véletlenül tűzte ki célul Amerika, hogy 2026-ban ismét embereket küldjenek a Holdra. Feltehetően számos erőforrás lehet ott, ami azt jelenti, hogy rendkívül nagy gazdasági előnyhöz juttatná azt az országot, aki először érkezik oda. Éppen ezért az amerikaiak aggódnak, hogy ha Kína ér oda előbb, akkor azt a területet foglaltnak minősítik, és mást már nem engednek erre a területre „lakmározni”.

Ez az amerikaiakat azért is aggasztja, mert még 1967-ben aláírtak a világ országai egy olyan egyezményt, mi szerint az űr az egész emberiség országa lesz, ha egyszer meghódítják, és nem lesznek ott tekintettel a nációkra, és a földi konfliktusokat nem viszik fel az égbe. Nos, úgy tűnik, ezt tervezi megszegni Kína azzal, hogy birtokába veszi a Hold sötét oldalát – írja a DailyStar.